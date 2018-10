Letbaneuheld skyldes bilisterne: - Tænker ikke over den kommer

I snart et år har der kørt letbanetog rundt i den aarhusianske trafik, men ikke alle har lært at håndtere den nye medtrafikant. Ni gange har politi og ambulance måtte rykke ud til ulykker, hvor letbanen har været impliceret.

De aarhusianske bilister tror, at der stadig er nogle, som ikke har vænnet sig til den.

- Jeg tror ikke, at vi er vant til den endnu. Vi skal vænne os til, der er en ny i trafikken, og det tager tid for folk, siger Karoline Urup Byberg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man tænker ikke lige over, at den kommer kørende, supplerer Sanne Aagaard.

Andre er mere hårde i deres bedømmelse af bilisternes ageren over for letbanen.

Der er indtil nu sket ni uheld, hvor letbanen har været involveret.

Uheld kunne være undgået

- Man må bare indse, at der er nogle, som ikke er lige opmærksomme, når de kører bil. Man skal 'pay attention', for letbanen kan jo ikke overtræde færdselsreglerne, siger Chenghao Gu til TV2 ØSTJYLLAND.

I alle de ni tilfælde, hvor letbanetog har været impliceret i uheld, skyldes de, at enten bilist, cyklist eller fodgænger ikke har overholdt færdselsloven.

- Hvis folk havde overholdt færdselsloven, så var de her uheld ikke sket. Så klart kan det faktisk udtrykkes, fortæller Amrik Singh Chadha, politikommissær ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Senest mandag var en 47-årig bilist involveret i en ulykke med letbanen.

Sket ni forskellige steder

De ni letbane-uheld fordeler sig på seks med personbiler, en med en cyklist og to med fodgængere.

De er sket ni forskellige steder på letbanestrækningen.

Men ifølge Østjyllands Politi er der særligt en ting, som bilisterne har haft svært ved i forbindelse med letbanens indtog i Aarhus.

- Lyskryds med særskilt lysregulering, altså dem hvor der er svingpile, det er ofte en udfordring for mange bilister. Folk har en tendens til at overse netop de pile, som rent faktisk gælder for en selv. Særligt ved venstresving skal man være opmærksom på letbanen, siger Amrik Singh Chadha.

Kommer ikke nødvendigvis forfra

Derudover så råder politikommissæren også til, at man retter fokus på to andre ting.

- Letbanen er lydløs, og det skal man huske. Letbanen kommer også visse steder fra retninger, hvor man normalt ikke ville orientere sig i, men det skal man altså huske her. Letbanen kommer jo ikke nødvendigvis forfra, forklarer Amrik Singh Chadha.

Fra Aarhus Letbanes side gør man dog, hvad man kan for at gøre opmærksom på den nye spiller i trafikken.

- Sikkerhed har førsteprioritet for Aarhus Letbane, og alle letbanens parter skal leve op til alle gældende sikkerhedskrav. Letbanetogene er udstyret med effektive bremser, advarselslys og -horn, og alle letbaneførere er udvalgt og uddannet med den mest sikre og hensynsfulde kørsel for øje. Vi afventer fortsat politiets endelige undersøgelse af ulykken i mandags, men når den foreligger, vil vi naturligvis vurdere, om der er noget, som vi kan ændre eller forbedre i forhold til sikkerheden, siger Helle Sjørslev, kommunikationskonsulent hos Aarhus Letbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsvindende få uheld

De ni uheld har ikke ført til den helt store personskade, lyder det fra Østjyllands Politi.

I de fleste tilfælde har der været tale om blikskadeuheld.

Og sammenlignet med andre lande har der faktisk været forsvindende få uheld i det østjyske.

Alle ni uheld kunne være undgået, hvis færdselsloven havde været overholdt, lyder det fra politiet.

- Da letbanen kom til Bergen havde de ekstremt mange uheld i starten. Det var i en helt anden mængde end her. Det samme har vi set andre steder, så vi er egentlig sluppet meget let, siger Amrik Singh Chadha.

Der opstår dog en del driftsforstyrrelser, når letbanen er impliceret i et uheld.

Respekt for letbanen

Østjyllands Politi mener ikke, at hovedårsagen til uheldene skal findes i, at folk ikke har den fornødne respekt for letbanen.

Den oplevelse deles af letbanen.

- Vi oplever heldigvis i langt de fleste tilfælde, at folk respekterer letbanen i trafikken. Det er vigtigt at understrege, at selvom der nu er sket ni uheld, så er det på en periode på over et år. I forhold til andre letbaner har Aarhus Letbane fortsat en forholdsvis lav ulykkesrate. Historisk set er det dog oftest i vejkryds og overkørsler, at der sker ulykker, når den øvrige trafik krydser letbanens spor. Derfor er det også vigtigt, at folk fortsat husker at bremse for gult og ser sig for, så der ikke opstår farlige situationer, siger Helle Sjørslev.