Letbanen til Odder: Håber fortsat på sommer-åbning

Letbanen har efterhånden i længere tid været en fast del af trafikken i Aarhus, hvor togene har kørt rundt siden december.

Men andre steder i Østjylland venter de stadig på letbanen. Det gælder blandt andet på strækningen fra Aarhus til Odder, hvor tog ikke har kørt i to år.

Tidligere på sommeren meldte Aarhus Letbane ud, at de forventede at starte driften op mod Odder i løbet af sommeren.

Kommunikationschef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, fortæller, at de stadig håber, at passagerer kan tage letbanen mellem Odder og Aarhus, inden sommer bliver til efterår, men en endelig åbningsdato, kan han ikke komme med endnu.

- Vi håber fortsat at starte op i løbet af sommeren. Vi kan ikke melde nærmere ud endnu, men i sagens natur kommer vi snart til at vide mere, siger Jens Velling.

Mangler en godkendelse

Letbanen mangler stadig en godkendelse, inden de kan begynde at køre med passagerer på strækningen. Men når de får den godkendelse, håber Aarhus Letbane, at de kan sætte gang i driften kort tid efter.

- Vi skal se, hvad vi får tilbage, når vi er godkendt, og på hvilke vilkår vi er godkendt, og derefter kan vi melde noget ud, siger Jens Velling.

Tester også mod Grenaa

Selvom meget af fokus i øjeblikket er på strækningen mellem Aarhus og Odder, så arbejdes der også på at åbne strækningen til Grenaa. Her forventer Aarhus Letbane, at man kan åbne inden årets udgang.

- I Grenaa har vi en forventning om en åbning i slutningen af 2018, siger Jens Velling.

- Vi har så småt taget hul på at teste Letbanen til Grenaa.