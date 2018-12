Letbanen til Grenaa udskudt igen igen: - Jeg er pissesur

Letbanen fra Aarhus til Grenaa bliver ikke klar til at køre sidst i marts 2019 som forventet.

En udsædvanlig fejl med bom-anlægget forsinker åbningen igen igen.

- Det er jeg meget ked af. Jeg troede, vi havde lavet en meget realistisk tidsplan, men vi må erkende, at det er den ikke, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer samtidig, at de ikke kunne have forudset fejlen, da den ikke opstod, da de testede strækningen mod Odder.

Det er en såkaldt interface-fejl i overkørslerne, der gør, at en række sikkerhedsbærende tests ikke kan afvikles inden for den planlagte tid.

For borgerne på Djursland betyder det, at de skal vente fire uger, men der kan komme til at gå endnu længere tid.

- Jeg forstår godt, at folk er frustrerede og at det er dårligt. Anlægsmæssigt er vores troværdige intakt, men den her udskydelse presser på vores renome. Jeg er pissesur over at gå ud og fortælle, at det ikke spiller.

- Jeg har ikke en god forklaring - kun den tekniske - men den kan folk ikke forstå. Sådan er det at være en jernbane. Vi er Danmarks første letbane - og vi tager alle tæskene, siger Letbane-direktør Michael Borre.