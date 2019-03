Letbanen kører fortsat med nedsat styrke – aflyser flere afgange

I sidste uge blev der opdaget små revner i bremserne på to letbanetog, hvilket fik Aarhus Letbane til at kræve alle letbanetog af typen Tango på værksted. Beslutningen aflyste afgange henover weekenden og i begyndelsen af denne uge. Aflysningerne fortsætter onsdag.

Det fremgår af Midttrafiks trafikinfo.

Til og med tirsdag kørte Aarhus Letbane efter søndagskøreplanen, men selvom der onsdag igen køres efter den normale plan, så er der altså fortsat færre afgange.

- Der er nu så mange tog tilbage i drift, at der kan køres efter hverdagskøreplan, dog med planlagte aflysninger på nedenstående afgange, skriver Midttrafik og henviser til trafikplanen.

Revner i bremserne på to tog

Det var under et planlagt vedligehold af letbanetogene, at der blev konstateret revner i bremseskriverne på to af de i alt 12 Tango-letbanetog.

Der vil mangle tilstrækkeligt med letbanetog til at køre fuld drift. Aarhus Letbane

- Revnerne er ganske små – under to mm dybe – og reducerer ikke letbanetogets bremseevne, lød det dog i sidste uge fra Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Ifølge Aarhus Letbane selv er det derfor udelukkende for at være på den sikre side, at alle Tango-togene skal på værksted og inspiceres for revner i bremserne.

Mangler tog

Under vedligeholdelsesarbejdet har letbanen ikke kunnet overholde de sædvanlige køreplaner, fordi der simpelthen mangler tog.

- Da letbanens andet tog af typen Variobahn fortsat ikke er godkendt til at køre på strækningen mellem Odder og Aarhus samt mellem Aarhus Universitetshospital og Lisbjergskolen, vil der derfor de kommende dage mangle tilstrækkeligt med letbanetog til at køre fuld drift, har det tidligere lydt.

Hvornår Aarhus Letbane så er oppe i fulde omdrejninger, vides endnu ikke.