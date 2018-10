Letbanen i uheld: Stødt sammen med varebil

Et af Aarhus Letbanes tog har været involveret i et sammenstød med en varebil, og der var derfor ingen tog i mellem hovedbanen og Skejby i en times tid tirsdag eftermiddag.

- Jeg kan sige, at et fragtkøretøj er stød sammen med et tog. Der skulle umiddelbart ikke være meldinger om personskade, siger kommunikationschef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammenstødet skete i krydset Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej i det nordlige Aarhus først på eftermiddagen tirsdag. Men selvom letbanen mellem hovedbanegården og Lisbjergskolen kun var lukket ned i en time, kommer uheldet til at få betydning for driften resten af dagen.

Kører på halv styrke

- Toget er blevet skadet i et omfang, så vi måtte tage det ud af drift, og det betyder, at vi resten af dagen kun kører på strækningen hvert 20. minut i stedet for hvert 10. minut, som vi plejer, fortæller Jens Velling.

Om problemet vil være løst til onsdagstrafikken, kan Letbanen tirsdag eftermiddag ikke garantere.

- Vi er ved at undersøge, hvad vi kan gøre, da vi nu kun har tre tog til at køre strækningen i stedet for de sædvanlige fire, forklarer kommunikationschefen.

Der er kun sket materiel skade. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Ingen personskade

Østjyllands Politi bekræfter, at ingen personer er kommet noget til i sammenstødet mellem letbanen og varebilen.

- Der er kun sket materiel skade. Vi arbejder lige nu på at få fjernet varebilen, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND umiddelbart efter ulykken.

Meldingen om uheldet kom kl. 13.45 hvorefter letbanen afbrød kørslen mellem Aarhus H og Lisbjergskolen i en time, ind kl. 14.48.