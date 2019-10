Letbanen holder stille på grund af frost: Hjælpen kommer til januar

Så er den gal igen-igen.

Aarhus Letbane har tirsdag morgen indstillet al kørsel mellem Grenaa og Skødstrup.

- Der er is på køreledningerne, og i alt holder fire tog stille, fordi de ikke kan trække strøm, siger direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiker delte lønseddel - nu har en million set den

Hjælpen kommer til januar

Det kan måske undre, at Aarhus Letbane ikke er klar til at håndtere is på køreledninger på denne tid af året. Det har Michael Borre et svar på.

- Når det bliver koldt, kører vi nogle gange iskørsler om natten. Det betyder, at vi ligger og kører for at fjerne isen fra køreledningerne. Men selvom vi kører om natten, er vi ikke overbeviste, om det hjælper på køreledningerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har købt noget materiel, der skal fjerne isen, men det kommer først hjem til januer.

Som direktør for Aarhus Letbane befinder Michael Borre sig ofte på øretævernes holdeplads.

Aarhus Letbane vil køre iskørsel mellem Ryomgård og Grenaa natten til onsdag, oplyser Michael Borre.

Med mindre der ligger tre meter sne, burde vi kunne køre fuldstændig uproblematisk. Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane - oktober 2018

Adspurgt om, hvorfor det vigtige materiel først kommer hjem til januar, hvor det må antages, at der ved flere lejligheder har været is på køreledningerne, lyder svaret:

- Der er lang leveringstid på den slags.

Læs også Lokal kro blev sat på tvangsauktion - men bysbørn accepterer ikke lukning

00:22 VIDEO: Fredag den 4. oktober gav en overrevet køreledning knas på store strækninger af Aarhus Letbane. Luk video

Frost drillede sidste vinter

Michael Borre kan omkring klokken 8 tirsdag morgen ikke svare på, hvor togene vil begynde at køre igen.

Den 29. oktober 2018 fortalte Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND, at sne og frost ikke burde være et for letbanetogene.

- Med mindre der ligger tre meter sne, burde vi kunne køre fuldstændig uproblematisk, sagde direktøren for Aarhus Letbane dengang.

Læs også Nu er Den Permanente åbnet igen: - Vi er klar som aldrig før

Der var dog også i vinteren 2018/2019 flere episoder, hvor frost drillede Aarhus Letbane - og ikke mindst selskabets passagerer.

Mange problemer

I en lang række af aflysninger og forsinkelser var en overrevet køreledning mellem Aarhus H og Dokk1 i starten af oktober senest skyld i store problemer for Letbanen i Aarhus.

Læs også Nye boliger til hjemløse: Er sikret mod ølsjatter og brandmærker

I oktober har der desuden været problemer med bommene ved letbaneoverkørslen i Mørke. Her var bommene den 19. oktober nede i op mod en time på grund af driftsforstyrrelser.

Det fik utålmodige bilister til at krydse overskæringen, selvom bommene var nede.

Opdateres...