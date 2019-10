Letbanen forventer store problemer hele dagen

En overrevet køreledning mellem Aarhus H og Dokk1 skaber store problemer for Letbanen i Aarhus.

- Vi ved ikke, hvordan det er sket. Men der er en ledning, der hænger fast på toget, siger Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane.

Letbanevognen her har været strandet på Nørrebrogade siden kl. 8 i morges.

Kørslen er påvirket således:

• Mellem Odder og Viby køres som normalt

• Ingen kørsel mellem Viby og Aarhus H

• Ingen kørsel mellem Aarhus H og Lisbjergskolen

• På strækningerne Aarhus H - Grenaa og Aarhus - Ryomgaard køres ikke mellem Aarhus H og Torsøvej

Mellem Aarhus H og AUH Skejby indsættes linje 87 som erstatning. På øvrige strækninger henvises til normale busser.

- Vi regner med, at det her kommer til at betyde store problemer hele dagen. Vi ved ikke, hvornår driften er normal igen, siger Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane.

Samme problem tidligere på ugen

Det er ikke første gang, Letbanen oplever driftsforstyrrelser som følge af overrevne køreledninger. Tidligere på ugen rykkede en lastbil køreledninger over ved Skødstrup Station.

En lastbil rev tirsdag mindst to køreledninger over ved Skødstrup Station. Foto: Øxenholt foto