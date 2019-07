Efter uheld: Nu kører letbanen igen på Djursland

Mandag midt på eftermiddagen var al letbanedrift på Djursland mellem Hornslet og Grenaa indstillet.

Årsagen var et uheld mellem Kolind og Trustrup, hvor en ATV, en firehjulet motorcykel, og et letbanetog er kørt sammen.

- Letbanetoget har snittet en ATV. Ingen personer er kommet til skade, og der er kun sket meget lidt materiel skade. Toget har fået en lille ridse, da det strejfede ATV'en, siger Erik Hansen, der er driftsleder hos Aarhus Letbane.

Halvanden time uden tog

Uheldet betyder, at driften har været indstillet siden kort før klokken 15, hvor efter blandt andre politiet har været på stedet for at undersøge årsagen til uheldet.

Godt halvanden time efter uheldet - ved 16.30-tiden - oplyser Midttrafik, at driften er genoptaget på strækningen på Djursland.

Det er endnu sparsomt med oplysninger om præcist, hvordan uheldet er sket.

Ifølge Erik Hansen er uheldet sket ved en lille vej ved en markoverskæring mellem Trustrup og Kolind. En overskæringen, som snart lukker helt, da jorden er købt af Banedanmark med det formål at nedlægge den.

Tidligere denne sommer mistede en norsk mand og hans søn livet under et sammenstød med letbanen i Trustrup.

Mandagens uheld er altså ikke sket ved samme overskæring, hvor den norske familie kolliderede med letbanetoget den 6. juli.