Letbanedirektør: Test afslørede ingen fejl

Efter dødsulykken lørdag har Aarhus Letbane afprøvet blink og lydsignal ved den overkørsel, hvor ulykken skete. Da undersøgelserne ikke afslørede fejl, satte direktøren for letbanen søndag morgen togene i drift på strækningen igen.

Noget direktør for Aarhus Letbane Michael Borre er helt tryg ved.

- Vi mener stadig, at vi har et sikkert system. Anlægget virker efter foreskrifterne. Derfor kører vi, siger han.

Ifølge direktøren har letbaneselskabet rådført sig med Havarikommissionen, inden de valgte at sætte tog i drift igen.

- Situationen for os i dag er ikke så meget anderledes, end det var i forgårs. Nemlig, at vi har en forventning om, at anlægget virker. Vi kan ikke finde nogen fejl i anlægget overhovedet, siger Michael Borre.

Toget, som kørte ind i den norske families bil. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

Blomster på stedet

Det var umiddelbart uden for den lille by Trustrup på Djursland, at kollissionen mellem et letbanetog en en personbil kostede en far og hans syv-årige søn livet.

I lokalområdet vækker ulykken stærke følelser og flere var i løbet søndag ude at lægge blomster på stedet, hvor personbilen landede efter sammenstødet med toget.

- Jeg er så ked af det, der er sket. Det kunne lige så godt have været én fra min familie, der var blevet dræbt, fortæller Anders Høegh, der bor kort fra ulykkesstedet.

- Jeg har familie, der bor på den anden side af skinnerne, så jeg kører over der 2-3 gange dagligt.

Bilen, der kørte ud foran toget, er totalskadet. Foto: Per Øxenholt

Pårørende ankommet

Lørdag formiddag stødte en personbil med en norsk familie på fire sammen med letbanetoget umiddelbart uden for den lille by Trustrup. Det var en norsk familie, med et forældrepar i 30´erne samt en 7-årig dreng og hans 6-årige lillesøster, der sad i bilen, der kolliderede med letbanetoget.

Familien bor i den sydnorske provins Buskerud og deres pårørende er nu ifølge norske medier ankommet til Aarhus, hvor de to overlevende: Familiens mor og hendes 6-årige datter fortsat er indlagt på sygehuset.