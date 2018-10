Letbanedirektør beroliger: Uproblematisk at køre i snevejr

Efterår betyder uomtvisteligt nedfaldne blade fra træerne, og når de rammer letbaneskinnerne i Aarhus, giver det problemer. Man kan ikke undgå at tænke på, hvordan det så bliver senere på året med risiko for frost og sne. Men det burde ikke give anledning til bekymring, lyder det nu fra direktøren.

Michael Borre fortæller nemlig, at nedfaldne blade på skinnerne er langt værre end sne og frost.

Togene er så tunge, at de kører sne til vand, og skinnerne bliver ikke glatte. Der kan kun blive problemer i sporskifterne, men der har vi sporskiftevarme. Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane

- Togene er så tunge, at de kører sne til vand, og skinnerne bliver ikke glatte. Der kan kun blive problemer i sporskifterne, men der har vi sporskiftevarme. Medmindre der kommer tre m sne, burde togene køre uproblematisk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De nedfaldne blade på skinnerne betyder lige nu, at letbanen kører med fire tog i timen i stedet for de sædvanlige seks på strækningen fra Aarhus H til universitetshospitalet i Skejby.

Arbejder på en løsning

- Det er en kombineret problemstilling med blade på skinnerne, som bliver våde og kørt flade, og så bliver de en fedtet masse oven på, samtidig med at vores Tangotog har svært ved at komme op af den stejle bakke (Randersvej, red.), som på et sted stiger med fem procent, siger Michael Borre.

Når de store tog så går i stå i Aarhus, sættes de mindre Variobahn-tog ind i stedet. Dem er der så desværre ikke nok af til at kunne opretholde den sædvanlige drift.

- Vi arbejder på, hvad der skal til for at få Tango til at klare bakken lige nu. Måske skal det sende mere sand ud, og vi fjerner også blade hver nat, siger Michael Borre.

Hvor længe letbanetogene kører med nedsat drift på grund af bladene, tør direktøren ikke spå om.

Umiddelbart ligner det ikke, at der ligger mange blade på skinnerne, men de giver alligevel udfordringer.

Ny køreplan

Men man har travlt. For samtidig med udfordringerne, melder trafikselskabet Midttrafik nu om ændret køreplan for Aarhus Letbane med to ekstra afgange fra 10. november.

- Der er især mange kunder med på morgenturene kl. 7.20 og 7.50 fra Aarhus H mod universitetshospitalet. Begge afgange kommer fra Odder og er godt fyldt op af kunder, der skal med videre. Kunder, der stiger på letbanen på Aarhus H, kan derfor glæde sig til de to ekstra afgange i køreplanen kl. 7.17 og 7.47, lyder det fra Midttrafik.

Tanken er, at de nye afgange medtager kunderne fra Aarhus H, inden letbane-toget fra Odder ankommer.

De nye afgange passer med mødetider på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

På strækningen mellem Aarhus H og Odder vil letbanen køre to minutter tidligere for at gøre driften mere stabil. Samtidig kører alle tog i retning mod Odder via spor 2 og alle tog i retning mod Aarhus H via spor 1.

Også fra Lisbjergskolen og Universitetet skal kunderne være klar til afgang to minutter tidligere end i dag.