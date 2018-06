Letbane til Odder og Grenaa: Her er seneste status

De har ventet. Og ventet. Og ventet lidt mere.

Forsinkelsen af letbane-strækningerne til Odder og Grenaa har faktisk været omdrejningspunkt for mange lokale vittigheder i de to østjyske byer.

Nu kommer Aarhus Letbane med den seneste prognose for, hvornår borgerne i henholdsvis Odder og Grenaa kan forvente at tage en tur i letbanen.

Strækningen mellem Aarhus og Odder forventes at åbne i løbet af sommeren 2018, mens borgerne i Grenaa først kan køre i letbane til Aarhus mod slutningen af 2018, lyder det.

De to strækninger er teknisk færdigbyggede, men de sidste godkendelser mangler fortsat.

Status for Odder

Aarhus Letbane arbejder på at færdiggøre ansøgningerne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Strækningen har længe været teknisk færdigbygget. Det vil sige, at arbejdet med at etablere kørestrøm, signalanlæg og tilpasse perroner er afsluttet. Der mangler kun småting som eksempelsvis at sætte skilte op og en generel oprydning, lyder det Letbanens drifts- og sikkerhedschef Jens Michael Toft.

Når Odderbanen åbner, begynder letbanen samtidig at køre på strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen nord for Aarhus.

Måske vil der rent faktisk snart køre letbane-tog til stationen her i Odder - og ikke kun en testkørsel som her. Foto: Aarhus Letbane

Status for Grenaa

I maj måned blev strækningen mellem Aarhus og Grenaa teknisk færdigbygget. Som i Odder mangler der dog også lidt finish-arbejde.

Hvornår strækningen kan åbne afhænger af flere faktorer, oplyser letbanens drifts- og sikkerhedschef, Jens Michael Toft.

En faktor er, hvornår Odderbanen godkendes. Da en del af godkendelserne af Odderbanen kan overføres til Grenaabanen, tager man godkendelserne i den rækkefølge.

- Vi håber, at nogle af godkendelserne fra Odderbanen kan overføres til Grenaabanen, så godkendelsesprocessen dér kan blive kortere end tilfældet med Odder, siger kommunikationschef Jens Velling.

Aarhus Letbane forventer, at Grenaabanen kan åbne hen mod slutningen af 2018. Når det sker, åbner man samtidig strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup.

Aarhus Letbane arbejder på højtryk med at opnå godkendelser af Odder- og Grenaabanen, lyder det.

Hvorfor tager det så lang tid?

Ifølge letbanens drifts- og sikkerhedschef udløste aflysningen af den planlagte åbning i september 2017 i sig selv en forsinkelse på tre måneder.

Da Aarhus Letbane fik godkendt den indre strækning i december 2017, skete det på 58 vilkår, som Aarhus Letbane siden har arbejdet på at opfylde.

Nu er 55 mest ud af de 58 vilkår på plads, og de sidste tre forventes lukket i forbindelse med godkendelsen af Odderbanen, oplyser Jens Michael Toft.