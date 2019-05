Letbane-forsinkelser fortsætter på ubestemt tid

Klokken præcis 5.14 tidlig tirsdag morgen kørte det allerførste letbanetog fra Grenaa mod Aarhus.

Den afgang foregik til tiden, men siden har det haltet på den nyindviede rute - og den har taget strækningen til Odder med sig i faldet.

Der var store problemer med både forsinkelser og skiltning tirsdag, og forsinkelserne fortsætter onsdag, oplyser Aarhus Letbane.

- Vi fik en del forsinkelser i løbet af formiddagen, og vi må erkende, at vi har haft problemer med at køre rettidigt her til eftermiddag. Vi har haft udfordringer, siger kommunikationschef for Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Jens Velling har onsdagen i gennemsnit budt på cirka 15 minutters forsinkelse per afgang. Nogle steder har kunderne dog måttet vente i længere tid.

Skubber forsinkelser foran sig

Tirsdag drillede bommene flere steder. Det er dog ikke tilfældet onsdag, oplyser Jens Velling. På samme måde fungerer IT-systemet og dermed skiltningen på togene også onsdag, lyder det.

Onsdagens forsinkelser kan ikke tørres af på et specifikt problem.

- Det tætteste, jeg kan komme, er, at der har været nogle forsinkelser, og de har forplantet sig til hele systemet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Når vi får forsinkelser på ensporede strækninger som til Grenaa og Odder, er de svære at indhente. Vi kommer i stedet til at skubbe dem foran os.

Forsinkelser fortsætter

Jens Velling betegner problemerne de seneste 48 timer som 'opstartsproblemer'.

- Da vi åbnede Odder-strækningen, havde vi også nogle opstartsproblemer, men dem fik vi løst hen ad vejen. Nu har vi de samme udfordringer på Grenaa-strækningen, som lige nu forplanter sig til Odder-strækningen, fordi systemet hænger sammen. Men det får vi løst, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De hårdtprøvede letbane-kunder skal ikke forvente, at problemerne med forsinkelser forsvinder i den umiddelbare fremtid.

- Vi arbejder hele tiden på at køre så rettidigt som muligt, men de her problemer går ikke væk i morgen eller i overmorgen. Der er en indkøringsfase, det må vi erkende. Jeg håber, folk er tålmodige, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er kørt fint inde i byen, hvor vi har øget frekvensen fra seks til otte afgange.