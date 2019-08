Lenes 79-årige mor blev ramt af trailer: Nu efterlyser hun bilisten

Lene Vilholdts 79-årige mor var lørdag på vej hjem fra indkøb, da en mørk bil med trailer overhalede hende på Priorisløkkevej i Horsens.

Ifølge Lene Vilholdt ryger en af knopperne fra traileren af og rammer moren, som vælter og banker hovedet ned i asfalten.

Bilisten bremser hårdt op længere nede ad vejen og holder stille et kort øjeblik. Pludselig vælger han at køre videre og efterlader altså den 79-årige kvinde, der har fået et slag på næsen, slået hændere og knæet tilbage.

Ifølge øjenvidner lå en af knopperne til presenningen ved vejen, og derfor tror Lene Vilholdt, at moren er blevet ramt af knoppen. Hun er glad for, at knoppen er revet af, og at den ikke har sat sig i morens tøj.

- Skruen var rusten. Gudskelov for det, ellers kunne hun være revet med, siger Lene Vilholdt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har nu fået Lene Vilholdt til tasterne. Hun har efterlyst bilisten med et Facebook-opslag, der er blevet delt næsten 250 gange på Facebook:

- Det er en ældre dame, der ligger ud midt på vejen. Man efterlader ikke bare nogen på vejen liggende. Det bliver jeg lidt harm over, siger Lene Vilholdt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber, at opslaget på Facebook kan få bilisten til at stoppe op og tænke: "Gud, det var mig. Jeg må melde mig".

Lene Vilholdts 79-årige mor var lørdag på vej hjem fra indkøb, da en mørk bil med trailer overhalede hende på Priorisløkkevej i Horsens. Foto: Google Street View

Opslag får massiv opmærksomhed

En masse andre bilister strømmede til, da de opdagede, at Lene Vildholdts mor lå midt på vejen midt i et sving for at få hende væk fra vejen, der var stærkt trafikeret på grund af Horsens Middelalderfestival, der fandt sted i weekenden.

Lene Vilholdt tror ikke, at bilisten har mærket, at en knoppe fra traileren har ramt hende.

- Men han må have set noget i sidespejlet, siden han har stoppet, siger Lene Vilholdt, til TV2 ØSTJYLLAND, der glæder sig over den store opmærksomhed Facebook-opslaget har fået i håbet om, at det kan få bilisten til at melde sig.

- Jeg tror, det får folk op på barrikaderne. De tænker, at det ikke er i orden. Det er jeg faktisk glad ved, siger Lene Vilholdt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hendes mor er rystet men i god behold og skal nu have repareret sine briller og elcykel.

Lenes mors cykel og briller kræver nu en reparation. Foto: Lene Vilholdt