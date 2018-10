Lejr skaber fællesskab mellem børn med og uden handicap

Tre, to, én. Løøøb!

På Pindstrup-lejren er der sjov og glade dage. En del af de børn, som deltager i lejren denne uge, er nemlig i fuld gang med Uno-rundbold. Et udendørsspil, hvor man kombinerer klassisk rundbold med et spil Uno.

Det er fedt, at man kan møde andre med ADHD, som man kan snakke med om de problemer, som man har. Mikkel Jensen, deltager, Årslev

Deltagerne er mellem 6 og 18 år, og i lejren er der plads til, at man kan komme, som man er.

- Det er fedt, at man kan møde andre med ADHD, som man kan snakke med om de problemer, som man har. Men samtidig kan man også lege med andre, der ikke har ADHD, og så bare blive blandet sammen, siger Mikkel Jensen fra Årslev, der er en af deltagerne på dette års lejr.

Integrerer børn med og uden handicap

Formålet med lejren er at skabe integration mellem børn med og uden handicap.

- Vi håber, at børnene på lejren oplever diversiteten i samfundet, og at de oplever, at alle kan bidrage med noget – uanset om man har et handicap eller ej. Og så håber vi, at de børn som har et handicap kan møde andre i samme situation og på den måde se, at de ikke er de eneste, forklarer Ninna Olsen, der er en af arrangørerne bag lejren.

00:48 VIDEO: Hør Ninna Olsen fortælle, hvad de håber, at børnene får ud af lejren. Luk video

Det er foreningen FamilieNet, der afholder lejren, og de har mere end 40 års erfaring med afvikling af ferielejre som denne, hvor både børn med ADHD, autisme, GUA og andre forskellige psykiske og fysiske lidelser deltager.

En god oplevelse

Imens Uno-rundbold-spillet fortsætter, har nogle af pigerne sat sig indenfor for at tegne. En af dem er Thea Bruhn Jacobsen fra Knebel. Hun er en af deltagerne uden diagnose, men til gengæld er hun plejebarn. Og for hende er lejren en succes.

Læs også Flere hundrede handicappede børn rykker ind på folkeskole

- Jeg er med, fordi jeg synes det er mega hyggeligt. Det er her, jeg ser mine Pindstrup-venner. Og så er det fedt at være sammen med nogle, som også døjer med noget i deres liv, og som synes, det er hårdt, fremhæver hun.