Lejlighedskompleks til hjemløse: Der skal stadig være mulighed for at sove udenfor

Den aarhusianske storinvestor Claus Hommelhoff er manden bag et nyt kollegie, hvor nogle af lejlighederne skal være til nogle af de hjemløse, der i dag sove på herberg eller på gaden i storbyen. Han mener nemlig, der er brug for, at nogen tager ansvar for de mange mennesker, der ikke har tag over hovedet.

Nogen har måske boet på gaderne i mange år, så for nogen vil det være rigtig svært at være lukket inde bag fire vægge hele tiden. Så hvis der var en altan eller andet, så der stadig var mulighed for at sove udenfor. Christine Strauss, Sand Hjemløseorganisation

- Vi har et velfærdssamfund, hvor vi bygger fine boliger, og det gør jeg også selv, og så har vi en gruppe af mennesker, der bliver større og større, og som jo er blevet udsat for svigt efter svigt. Og det er simpelthen ikke til at holde ud at se på, så dem skal vi gøre noget for, siger forretningsmanden Claus Hommelhoff til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Lort og kanyler: Politiker oplevede den barske virkelighed som hjemløs

Men for at idéen kan løses på den bedste måde, har han fået hjælp af to tidligere hjemløse til at give nogle bud på, hvordan lejlighederne skal laves for at imødekomme de hjemløses behov på bedste vis.

- Nogen har måske boet på gaderne i mange år, så for nogen vil det være rigtig svært at være lukket inde bag fire vægge hele tiden. Så hvis der var en altan eller andet, så der stadig var mulighed for at sove udenfor, fortæller Christine Strauss, der er landsformand i Sand Hjemløseorganisation, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal være lidt mere åbentsindet, end man ellers er, fordi der er den her berøringsangst, og folk tror, det er meget vildere at bo i opgang med én. Pino, tidligere hjemløs

Der er altså brug for at lave boliger, der ikke afviger alt for meget fra den hverdag, de hjemløse kender i dag.

- Det er rigtig vigtigt, at man må have en hund der, fordi for mange hjemløse er hunde den bedste ven og den tryghed, man har haft på gaden. Jeg tror også, det er vigtigt, at boligerne bliver forskellige. Hjemløse er forskellige ligesom alle andre, siger hun.

Forretningsmanden stiftede i 1986 virksomheden 'Formuepleje'.

For Pino, der er tidligere hjemløs, vil det have stor betydning for ham og andre hjemløse, hvis kommende naboer ikke gør forskel på, om man er hjemløs eller ej.

- Man skal være lidt mere åbentsindet, end man ellers er, fordi der er den her berøringsangst, og folk tror, det er meget vildere at bo i opgang med én, fortæller Pino.

Læs også De er grønlændere, men hverken hjemløse eller alkoholikere

Forretningsmand Claus Hommelhoff nemlig på, at et skub i den rigtige retning for de hjemløse i sidste ende kan være til stor gavn for det større billede:

- Vi er virkelig forpligtet til at samle dem op og gøre noget for dem, for de kan også bidrage til vores samfund. Og jeg tror også, det er vigtigt, vi stiller krav til de hjemløse, siger han.