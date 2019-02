Lejligheder med til-salg-skilte vrimler frem i Aarhus

Det seneste år er antallet af lejligheder med til-salg-skilte steget 28 procent.

Udviklingen er mest tydelig i København, Aarhus og Aalborg, hvor stigningen lyder på mellem 40-52 procent.

Det viser tal fra finanssektorens interesseorganisation, Finans Danmark.

Priserne siver

Hos Nordea vurderer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, at det for alvor vil kunne ses i priserne, hvis stigningen fortsætter. Samlet var der 7851 lejligheder til salg i Danmark i januar.

- Der er kommet voldsomt mange flere lejligheder til salg i de store byer det seneste år. De år, hvor vi har haft meget kraftige stigninger i lejlighedspriserne, er forbi.

- På nuværende tidspunkt kan vi se, at priserne siver en smule. Det er en stor ændring i forhold til tider, men indtil videre har priserne ikke sat sig for alvor, siger Lise Nytoft Bergmann.

Urealistiske priser

Hun vurderer, at mange lejlighedsejere har et urealistisk billede af de priser, som de kan få for deres bolig.

I Aarhus bliver lejlighederne i øjeblikket udbudt til priser, der er ni procent højere end de gennemsnitlige salgspriser.

- I øjeblikket er udbudspriserne meget høje, i forhold til hvad de bliver solgt til. Priserne på lejlighedsmarkedet er ikke rigtig blevet justeret ned det seneste år.

- Det kunne tyde på, at de her nye tider på markedet for lejligheder ikke er gået helt op for sælgerne, siger Lise Nytoft Bergmann.

For huse er udviklingen mere afdæmpet. Der var 33.531 huse til salg i december, hvilket svarer til en stigning på 805 huse over det seneste år.

Der er dog store regionale forskelle, og i blandt andet Syd- og Vestjylland er der færre huse til salg end for et år siden.

Derudover er liggetiden modsat de store byer faldet. Det tager i gennemsnit 268 dage at sælge et hus, hvilket er 20 dage mindre end for et år siden.

