Legestue gør Bailey, Sultan og Marley mere sociale

- Hej min ven.

Lågen går op, og de små firbenede drøner ind i folden.

- Hej prinsesse, er du klar?

Helene Jørgensen byder dem velkommen med åbne arme, og en glæde ud over det sædvanlige.

- Sultan, det var ham med det seje navn.

Sultan er for første gang i legestue.

Hunde i forskellige farver og størrelser tripper, og spæner rundt, da de endelig bliver lukket ind til det grønne område.

- Hej Marley

- Han er en flot fyr, var? Man skal også være en flot fyr, hvis man har navnet Sultan.

I 14 år har Helene Jørgensen fra Randers afholdt Hundelegestuen cirka fire gange om ugen - én time af gangen - hvor hunde mødes og leger.

- Det er et basalt behov, der skal stilles. Det er for at opnå egenkontrol og selvstændighed hos hundene, fortæller Helene Jørgensen, som er hundeadfærdsbehandler hos Hund med Glæde.

Og det er noget hunde skal lære, og holde ved lige.

- Legestuen er for at sørge for, at hundene bliver ved med at være sociale kompetente, siger hun.

Helene Jørgensen er hundeinstruktør og hundeadfærdsbehandler.

Legestuen er for socialt kompetente hunde samt for dem der har potentiale for at blive det. Pladsen består af fem indhegninger.

- De er delt ind i indhegninger efter, hvem de passer sammen med. Så kan alle lære at være sammen uanset størrelse, men under kontrolleret forhold, siger Helene Jørgensen, som også er uddannet hundeinstruktør.

Gør en stor forskel

Claus Jespersen har fulgt toårige Sultan hen til legestuen.

- Han har ingen brødre eller søstre, så vi vil gerne have, at han bliver socialiseret og hygger sig med andre hunde.

Sultan er en fransk bulldog, og de håber, at han vil blive mere rolig, når han har leget og lært af de andre hunde.

- Når vi er ude at gå en tur med ham i snor, så tror jeg, der er en anden tilgang, når han har prøvet det her.

En af Sultans nye kammerater er Bailey, som er et halvt år yngre.

- Det er super sundt for hundene at blive socialiseret ligesom for os mennesker, fortæller Baileys ejer Line Uggerholdt.

Bailey er en trofast bruger af legestuen, og det har haft en rigtig god indvirkning på hende.

- Der kan jeg se stor forskel på Bailey, efter vi er begyndt at komme herude – når vi går tur, hvordan hun kan gå lige forbi nogen, eller hvis en hund gør bag en hæk, så giver hun det ikke den store opmærksomhed, siger Line Uggerholdt.

Det er vigtigt, at hundene også er sociale med andre hunde i løbet af ugen, så det ikke bliver en stressfaktor for dem, når de mødes til hundelegestuen, som er arrangeret af Hund med Glæde.

Bailey har haft stor glæde ved at gå i hundelegestue.

Det er heller ikke alle racer, der efter kønsmodning kan forblive i legestuen fortæller Helene Jørgensen.

- Undervejs i legestuen kan det være nødvendigt, at flytte rundt på dem, hvis der er nogle, der bliver trætte eller har brug for et nyt sted.

Den engelske bulldog Arne får da også klar besked, da den bliver lidt for vildt, og må skilles fra en af de andre.

- Nej, Arne. Nej! Farten ned.

Legestuen er for socialt kompetente hunde, eller hunde som har potentiale for at blive det.

- Det er virkelig hormonklubben – sådan en flok teenagedrenge, siger Helene Jørgensen.

Kova er Helene Jørgensens egen hund, som er med for at holde styr på tropperne.