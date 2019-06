Legebørn i alle aldre: Sammenhold er det vigtigste for de ansatte i Djurs Sommerland

I Djurs Sommerland er der plads til alle typer af medarbejdere. Og alle typer af jobs skal passes, når det er højsæson.

Nogen skal tjekke sikkerheden i forlystelserne, andre skal styre dem og skabe god stemning blandt de folk, der tager rutsjebanen, og nogen skal sælge merchandise i butikkerne eller hjælpe med at grave guld i cowboylandsbyen.

Der findes i sandhed alle typer af kolleger i sommerlandet i Nimtofte. Men uanset hvilken rolle, der udfyldes, så er der intet, der bliver kigget skævt til. Tværtimod.

I stedet bliver der snakket, hygget og fundet nye venner. Det fortæller 73-årige Else Jacobsen, der er seniormedarbejder i Djurs Sommerland.

- Jeg synes virkelig, at alle har et godt samarbejde herude, uanset om vi er unge eller gamle. Vi er venner på Facebook, og jeg hører stadig fra dem, der har arbejdet her for flere år siden, siger hun.

Vi når at bygge en ny familie hver eneste sommer, og det gør bare fællesskabet utroligt stærkt. Celine Minna Darum, operatør i Djurs Sommerland

Og samme opfattelse har Celine Minna Darum, der er operatør i Djurs Sommerland. Selvom hun kun er 22 år, har hun arbejdet i sommerlandet de seneste seks somre.

- Det er det stærke sammenhold, der får mig til at komme tilbage. Vi når at bygge en ny familie hver eneste sommer, og det gør bare fællesskabet utroligt stærkt.

VIDEO: Her kan du høre Else Jacobsen fortælle, hvorfor hun stadig går på arbejde, selvom hun også har muligheden for at gå på pension.

Er blevet mere udadvendt

Men sommerlandet kan også andet end at bringe nye venner sammen blandt de ansatte.

For Celina Minna Darum har hendes arbejde i Djurs Sommerland også betydet, at hun har udviklet sig som menneske.

- Jeg var meget stille i begyndelsen, men jeg er blevet mere udadvendt ved at arbejde her. Det er på grund af det stærke fællesskab, og det betyder, at jeg er blevet meget mere tryg ved at møde nye mennesker, forklarer hun.

Celine Minna Darum er operatør på Danmarks længste rutsjebane.

Og derfor er det også tæt på aldrig, at hun har en dårlig dag på arbejdet.

- Der er ikke dårlige dage i Djurs Sommerland. Jeg har en makker på den anden side af skinnerne, som jeg kan ping-ponge med. Hvis jeg bliver lidt træt, så styrer han bare rutsjebanen i et stykke tid, og så er jeg helt oppe i gear igen. Vi gejler hinanden op på et helt andet niveau, siger hun med et smil, inden de næste vogne i rutsjebanen triller ind på platformen.