Ansatte med kræft udfordrer chefer - ofte ekstra byrde for kræftramte

Som leder på en arbejdsplads skal man turde tage initiativ til at tale om kræft, hvis en medarbejder bliver ramt af den alvorlige sygdom.

Men det er ikke altid lige til.

En rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af de ledere, der har deltaget, savner gode råd til, hvordan de kan tale med syge medarbejdere om kræft.

Hvert år får 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder konstateret kræft, og hovedparten fortsætter med at gå på arbejde efter endt behandling. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Flere udfordringer

Samtidig svarer lidt mere end hver tredje nuværende og tidligere kræftpatient, at de har oplevet, at det var en udfordring for deres leder at håndtere deres sygdomsforløb. 343 patienter har deltaget i undersøgelsen.

Problemerne viser sig især, når patienterne fortæller deres leder, at de er blevet ramt af kræft. Når de vender tilbage til arbejdspladsen efter behandling. Og hvis de et stykke tid efter behandlingen bliver udfordret af senfølger.

Kræftens Bekæmpelse oplyser, at 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder hvert år får konstateret kræft. I den situation er lederen et anker i tilværelsen for den enkelte, fortæller Pernille Slebsager.

Byrde for ansatte

Hun er afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte hos Kræftens Bekæmpelse.

- Langt hovedparten af de mennesker ønsker en tæt og god kontakt med deres arbejdsgiver, mens de er i deres sygdomsforløb. Og de ønsker at vende tilbage til deres arbejde, når de er færdige med deres behandlingsforløb.

Hvis lederen ikke formår at tage initiativ til at tale om sygdommen eller ikke tager tilstrækkeligt hensyn til den kræftsyge, når arbejdet bliver planlagt, kan det blive en byrde for medarbejderen.

- Den, der er ramt af kræft, får i så fald lagt et ekstra lag af bekymring oven i det at skulle forholde sig til sygdommen og til et behandlingsforløb, siger Penille Slebsager.

Seks fælles anbefalinger til lederen 1. Luk op for de første samtaler

Tag initiativ til at tale om kræft. Du skal skabe tryghed hos den kræftramte medarbejder, så din medarbejder kan koncentrere sig om at blive klar igen - både mentalt og helbredsmæssigt.



2. Aftal kommunikationen

Lav klare aftaler med din medarbejder om, hvordan situationen skal meldes ud til kollegaer og resten af organisationen.

3. Tilpas arbejdsopgaverne

Arbejdsopgaverne skal tilpasses din medarbejders mentale og psykiske helbred både under kræftforløbet, og når medarbejderen vender tilbage.



4. Find et rådgivningstilbud

Kend til de rådgivningstilbud som eksisterer og tilbyd dette til din medarbejder og de kollegaer, der er berørt af situationen. Søg også selv hjælp, hvis der er brug for det.



5. Formulér en politik

Det er vigtigt, at du som leder kender til din virksomheds personalepolitik på området for kritisk sygdom – og at du kan vejlede ud fra den. Tag initiativ til at formulere en politik, hvis din virksomhed ikke har én.



6. Få viden om kræft

Søg information om kræft – men husk det er ikke forventet, at du er ekspert på kræft. Kilde: Dansk Industri og Kræftens Bekæmpelse

Nøglen til kommunikation

Hos brancheorganisationen Dansk Industri modtager man jævnligt henvendelser fra ledere, som har brug for at drøfte, hvad de skal stille op med ansatte, der bliver ramt af kræft.

Organisationen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om en ny kampagne, der skal hjælpe ledere til at håndtere kræftsygdom blandt medarbejdere.

- Jeg mener bestemt, at lederne kan blive klædt endnu bedre på til at håndtere kræftramte kolleger og medarbejdere i dag, siger underdirektør i Dansk Industri Kinga Szabo Christensen.

- Lederen er nøglen til kommunikation, både over for den kræftramte medarbejder, men også i forhold til resten af afdelingen.

Underdirektøren i Dansk Industri påpeger, at det - foruden at tale om sygdommen - er vigtigt, at lederen tilpasser arbejdsopgaverne til den syge medarbejder og hele tiden vurderer, hvor meget den ansatte kan klare.