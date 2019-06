Lavede kæmpestort ulovligt bål og sagde, at det var sankthansbål

Brandvæsenet ankom tidligere i dag til en ejendom på Ærøvej i Funder ved Silkeborg.

På stedet kunne de se, at der var lavet et stort bål, men det var ikke et sankthansbål, som ejerne sagde.

Billedet er fra branden i Funder. Foto: 24-7 News

- Der var et kæmpestort bål, og der stod nogle, der havde gang i noget husbyggeri. De havde skovlet noget bygningsaffald sammen og stukket ild til, og man må ikke brande bygningsaffald af, siger indsatsleder Anders Simonsen fra Midtjysk Brand og Redning til TV2 ØSTJYLLAND.

- Folk prøver at sige, at det er et sankthansbål. Men et sankthansbål skal være ren træ, og det var det her ikke. tilføjer han.

Kommunen beslutter konsekvenser

Brandvæsenet slukkede branden, og der er nu kontrol over situationen,

- Det er træls at skulle ud til, fordi man skulle have en træls snak, og måske de ikke havde de rigtige informationer om, hvad man må brænde af, siger Anders Simonsen.

Bål skal placeres 30 meter fra bygninger med hårdt tag. 60 meter fra letantændelige markafgrøder. Kilde: Beredskabsstyrelsen. Foto: 24-7 News

Hvilke konsekvenser det får for ejerne, ved indsatslederen ikke.

- Jeg giver en rapport videre til Teknik- og Miljøafdelingen, og så må de tage stilling til, hvad de gør, siger Anders Simonsen.

