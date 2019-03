Lastvogn med metalaffald spærrer motorvejstilkørsel

Anhængeren på en lastbil er væltet og spærrer tilkørslen til motorvejen ved Skærbæk øst for Silkeborg i vestgående retning. Tilkørslen forventes som minimum at være spærret frem til kl. 11.

- Det er meget svært at sige, hvor lang tid det vil tage at få den rejst op. Vi håber og tror på, at den bliver rejst i løbet af formiddagen, men når der er tale om lastbiler tager det nogle gange længere tid end forventet, siger Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Lastbilen er fra firmaet AA. Espersen & Søn, der specialiserer sig i at transportere jernaffald, og den væltede container var fuld af tungt jernaffald, der ligger ud over autoværnet.

Lastbilen tabte containeren lidt længere oppe på tilkørselsrampen, efter at anhængeren var væltet. Foto: Peter Erfurt

Redning er i gang

Tre redningskøretøjer er i gang med at forsøge at få lastbilen rejst. Her er en vigtig del af arbejdet ifølge en fotograf på stedet at sørge for, at jernaffaldet ikke triller ned ad bakken fra rampen og mod selve motorvejen og generer den øvrige trafik.

Foreløbig er det imidlertid kun selve tilkørslen, der er spærret for trafik.

- Det er kun tilkørslen, der er spærret, så det giver ikke de store problemer, fortæller Brit Osted Nielsen fra Vejdirektoratet.