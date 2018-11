Lastbiler drøner forbi skole hver dag - nu skal det være slut

Store og larmende lastbiler virker ekstra store og larmende, når de drøner på små veje forbi skoler og boliger.

Og det problem kender de til på Hammelvej lige midt i Hadsten, hvor Østervangskolen ligger. Der er ellers en anden vej – nemlig Skanderborgvej – som lastbilchaufførerne kunne tage, hvis ikke det var for en lille detalje.

Der er rigtig mange børn og unge, der krydser Hammelvej lige der om morgenen og om eftermiddagen. Anders G. Christensen, Formand for Teknik og Miljøudvalget, Favrskov Kommune

- Vi har en bro over Skanderborgvej ved Den Jyske Håndværkerskole, og der er stort set ingen trafik. Udfordringen med broen er, at den kun er 3,90 meter, og det gør, at lastbiler finder andre uhensigtsmæssige veje, fordi de ikke kan komme under der, siger Anders G. Christensen (V), der er formand for Teknik og Miljøudvalget i kommunen.

Kommunen har afsat en million kroner til at undersøge mulighederne for at hæve broen til 4,50 meter, således at lastbilerne kan komme under.

Og på Østervangskolen er de glade for at slippe for de store køretøjer.

Sådan ser kommunens plan for omfartsvejen ud. Foto: Favrskov Kommune

- Det ser vi selvfølgelig positivt på. Vores skolebestyrelse har været meget bekymrede omkring den meget tunge trafik. Vi har 500 elever, som jo kommer hver morgen og skal i skole og hjem igen derfra, siger Jens Damkjær, der er skoleleder på Østervangskolen.

Højner sikkerheden og sænker støjen

Kommunen har desuden planlagt at bygge en omfartsvej, så lastbilerne kan komme helt væk fra midtbyen. Projektet skal både øge sikkerheden for skolebørnene og mindske støjen for borgerne i Hadsten.

- Der er rigtig mange børn og unge, der krydser Hammelvej lige der om morgenen og om eftermiddagen. Der er også en lang række beboelser, der har kunne mærke den stigende lastbiltrafik, siger Anders G. Christensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor og tung trafik har større udfordringer med at orientere sig i forhold til, at der er små børn, der ikke altid 100 procent overholder trafikreglerne. Jens Damkjær, Skoleleder på Østervangskolen

Det er i sig selv farligt at have meget trafik i tæt befolkede områder, men ifølge Østervangskolens skoleleder er Hammelvej et særlig kritisk sted at have tung trafik.

- Det er ganske enkelt fordi, at stor og tung trafik har større udfordringer med at orientere sig i forhold til, at der er små børn, der ikke altid 100 procent overholder trafikreglerne. Så tung trafik vil i sig selv skabe flere situationer, og det er vi selvfølgelig ikke interesserede i, siger Jens Damkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Broen, som kommunen ønsker at hæve, har været der siden 1960, så lastbilerne har altid måtte køre udenom den. Men problemet er nu blevet så stort, at Favrskov Kommune reagerer på det.

- Det er jo en kendt sag, at trafikken er stigende, også den tunge trafik. Det er både et sikringsprojekt og et støjdæmpningsprojekt, siger Anders G. Christensen (V).