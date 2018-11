Lastbilchauffør med tårnhøj promille: Slingrede og fyldte flere vejbaner

En 39-årig rumænsk lastbilchauffør har fået stadfæstet sin varetægtsfængsling, efter en blodprøve har fastsat hans promille til 2,58, da han for en uge siden kørte på motorvej E45 ved Randers.

Han er således foreløbigt fængslet indtil tirsdag i næste uge.

At have en promille på 2,58 og sætte sig bag rattet i en kæmpe lastbil er ekstremt farligt. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Der er langt imellem, at jeg ser de her sager. At have en promille på 2,58 og sætte sig bag rattet i en kæmpe lastbil er ekstremt farligt, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, om sagen til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden blev standset under spirituskørslen på grund af to vakse kvinder.

Var ved at gå galt

- De kørte ved 15-tiden på motorvejen ved Randers, da de ville overhale en lastbil. Men i samme øjeblik trak lastbilen over i deres vognbane og var ved at presse deres bil ud i midterrabatten, oplyste Østjyllands Politi i sidste uge om episoden.

- Kvinderne besluttede i stedet at lægge sig bag lastbilen, hvorfra de kunne se, at den slingrede voldsomt og fyldte flere vejbaner, lød det videre fra politiet.

Læs også 11 sten blev kastet fra motorvejsbro i nat - lastbil blev ramt

De ringede samtidig til politiet, imens de kørte efter bilen, som de fik standset på Stålvej i Randers. Her fik de kontakt til chaufføren, som virkede meget fuld.

- Der kom en patrulje til stedet, der også vurderede, at den 39-årige rumænske lastbilchauffør var spirituspåvirket. Han blev derfor anholdt, sigtet for spirituskørsel og kørt med på politistationen i Randers, har politiet oplyst.

Lastbilchaufføren blev anholdt på Stålvej i den sydlige del af Randers. Foto: Google Maps

Fængslet i 14 dage

Dagen efter om tirsdagen blev manden så fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 14 dage.

- Vi skal nu også have vurderet, om vi kan bevise, at manden var til fare for andre i trafikken. Så han ud over spirituskørsel også kan blive sigtet for det, siger Janni Lundager.

Vi skal nu også have vurderet, om vi kan bevise, at manden var til fare for andre i trafikken. Så han ud over spirituskørsel også kan blive sigtet for det. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Hun fortæller samtidig, at manden ligeledes er blevet fængslet, fordi man vil kræve ham udvist og sikre sig, at han ikke stikker af fra Danmark, inden sagen er blevet afgjort.

Efter anholdelsen for en uge siden blev der taget en alkometertest på manden, der viste, at han havde en promille over to, og den var så altså helt præcist 2,58.