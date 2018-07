Lastbil væltet i rundkørsel med 25 tons kød ombord

Tirsdag aften er en lastbil væltet om på siden i et uheld i en rundkørsel nord for Horsens. Årsagen til uheldet kendes ikke, men det har medført lidt af et oprydningsarbejde.

Lastbilen, som blev ført af en polsk chauffør, er nemlig læsset med hele 25 tons kød, som har stor værdi, og som man derfor i skrivende stund arbejder på at redde.

- Man er i gang med at omlæsse lige nu på ulykkesstedet til kølebiler, som kan fragte kødet det sidste stykke, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skulle til Danish Crown-slagteriet

Uheldet skete i rundkørslen ved Rådvedvej/Skanderborgvej.

Destinationen for den tunge kødlast var Danish Crown i Horsens. Lastbilschaufføren skulle altså blot have været igennem én rundkørsel mere, før han havde været fremme.

Den røde ring markerer rundkørslen, hvor uheldet skete. Øverst i billedet kan man se Danish Crown-fabrikken, hvor kødet har sin endestation. Foto: Google Maps

Selvom der kun er få hundrede meter hen til fabrikken, forventer politiet alligevel, at det vil tage mellem fire og seks timer at få omlæsset alt kødet, da det foregår manuelt.

Et hold af redningsentreprenører er på stedet og løfter de 25 tons over i kølebilerne. De gik i gang med arbejdet klokken 20.15.

Ifølge Falck, der står for bjærgningen af lastbilen, kan de tidligst komme i gang med bjærgningsarbejdet klokken halv et i nat, hvis alt går vel.

Væltet lastbil i rundkørslen Rådvedvej/Skanderborgvej i Horsens. Uheldet skete kl. 1814. Oprydningen forventes at tage 6 timer pga. omlæsning af lasten. Politihjemmeværnet dirigerer trafikken på stedet. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) July 17, 2018

Vagtchefen oplyser, at chaufføren var uskadt efter uheldet og ikke behøvede en tur på skadestuen. Der var desuden ingen andre parter involveret i uheldet.

- Der har været noget dieseludslip, men det begrænsede sig til kørebanen og er blevet håndteret af brandvæsenet, siger vagtchef Jørn Bystrup.

