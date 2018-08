Lastbil i voldsomt trafikuheld: Motortrafikvej spærret

Den stærkt trafikerede motortrafikvej mellem Aarhus og Grenaa er tidligt mandag aften spærret i begge retninger.

Der har været et færdselsuheld på motortrafikvejen ved Rønde ud for 29,8 kilometer-mærket i retning mod Grenaa.

Kort før kl. 17.30 var vejen helt spærret, og der var kø i begge retninger, oplyste Østjyllands Politi på Twitter.

Østjyllands Politi foreslog dengang, at bilisterne finder alternative ruter i stedet for at køre ad motortrafikvejen.

Kort efter kl. 18 er vejen åbnet for trafik, men bilerne må køre med meget lav hastighed.

Uheldet involverede en lastbil og to personbiler.

- En eller flere personer er kommet til skade. Tilsyneladende er det dog ikke alvorligt, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Lastvognstoget er endnu ikke bugseret væk fra uheldsstedet.

