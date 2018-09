Lars svømmer Danmark rundt: Mor er med på sidelinjen

Kigger man ud over vandet ved Fornæs fyr i dag, så bliver man måske vidne til en af Danmarks længste svømmeture. En 1300 kilometers rute, som 42-årige Lars Simonsen i juni begav sig ud på. Han er nu nået til Østjylland, og han sprang i havet i Grenaa i dag, hvor han runder de første 700 kilometers svømmetag.

Det er en tur, som han har begivet sig ud på med sine forældres opbakning.

- Min far kører os dagligt ud til det sted, hvor den daglige svømmertur stater og henter os igen om aftenen. Jeg vil gerne på tur med min mor, fordi hun lider af en depression. Mens jeg svømmer, går hun langs strandbredden og holder øje, fortæller Lars Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg bliver helt rørt over det, jeg har jo også set, hvordan han har kæmpet ude i Vesterhavet Ilse Simonsen, mor

Moderen Ilse Simonsen går med inde på strandbreden, og hun har derfor været vidne til samtlige kilometer i vandet.

- Han har det der drive, han bliver bare ved med at svømme. Jeg bliver helt rørt over det, jeg har jo også set, hvordan han har kæmpet ude i Vesterhavet. Så bløder mit moderhjerte, men han er sej, fortæller hun.

Det er langt fra første gang, at Lars Simonsen begiver sig ud på et eventyr, som for mange kan synes uoverkommeligt. Han sejlede engang i kajak fra København til Istanbul. Men er det hjemlandet, der står for tur.

Jeg vil se mit eget land på en anden måde Lars Simonsen, svømmer

- Jeg har været på mange ekspeditioner. Vi vil gerne se, om vi kunne overføre et rigtigt eventyr fra det store udland til Danmark. Jeg vil se mit eget land på en anden måde. Selvom jeg har været meget i udlandet, vil jeg nu gerne opleve eventyret i Danmark, siger Lars Simonsen.

Det er denne rute, som Lars Simonsen skal svømme i dag. Foto: Google Streetview.

Rejsen startede i det sydligste Vestjylland og i midten af august, nåede Lars Simonsen toppen af Danmark. Til trods for, at han først begyndte sin træning for under et år siden.

- Jeg trænede op fra december. På det tidspunkt kunne jeg ikke svømme 50 meter uden at få problemer med vejrtrækningen, fortæller Lars Simonsen.

Lars Simonsen kommer op af vandet efter 2,6 kilometers svømmetur.

Netop sønnens drive til at gennemføre, det er noget, som Ilse Simonsen er imponeret over.

- Han siger altid, at hvis der er noget at brokke sig over, så er det bedre at smile, så går det over igen, det er fantastisk, at han kan blive ved. Lige meget hvordan vejret er, så æder han den ene kilometer efter den anden, siger hun.

Lars Simonsen vil gerne vise verden, at det umulige er muligt for selv amatører. Det er det, der driver ham.

Jeg har ikke nogen forudsætninger for at gennemføre den slags. Der er flere muligheder for alle ’almindelige folk’, end man tror Lars Simonsen, svømmer

- Der er aldrig nogen, der har svømmet fra grænsen til Skagen, men det lykkedes. Jeg er hverken elitesvømmer eller soldat. Jeg har ikke nogen forudsætninger for at gennemføre den slags. Der er flere muligheder for alle ’almindelige folk’, end man tror, siger han.

Lars Simonsen regner med at være i mål cirka i midten af november, men både vind og vejr bestemmer, om den målsætning bliver til virkelighed.

Og det med at begive sig ud på eventyr, det er han sikker på, altid vil være være det.

