Lars Mathiesen fra Nye Borgerlige kaldt racist af kollega

"Men lur mig om ikke også racisterne i NB ville nyde at få fingre i alle de millioner, så de kunne promovere deres racistiske ævl meget mere.."

Sådan lyder et uddrag fra en kommentar på et Facebook-opslag, Lars Boje Mathiesen (D) lagde op på sin væg. Opslaget fik 22 kommentarer, men den ovenstående kommentar forargede Nye Borgerlige-politikeren nok til at lave et opslag mere, hvor han sætter foden ned.

- Jeg vil ikke finde mig i at blive kaldt racist, eller at mine kolleger er racister, eller at mit parti er racistisk. Vi er ganske almindelige mennesker. Vi er et borgerligt parti, men vi er helt almindelige mennesker, der ikke er racister, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommentaren blev skrevet af Kasper Bjerregaard Møller, der tilfældigt var faldet over opslaget på Facebook, der omhandlede folketingspartiernes valgkampagner.

Jeg kan godt se, det er en uheldig formulering. Den er ikke møntet på nogen specifikke personer, den er mere møntet på den politik, de fører. Det er skidehamrende uheldigt, at han tager det personligt. Kasper Bjerregaard Møller, Pædagogmedhjælper

- Jeg klikker ind på det her billede og læser det, der er skrevet, og jeg har den personlige holdning, at jeg ikke bryder mig ret meget om Ny Borgerlige. Jeg når ikke at tænke mig ordentlig om, inden jeg skriver det, for jeg vil selvfølgelig ikke anklage nogen, siger Kasper Bjerregaard Møller, der arbejder som pædagogmedhjælper.

I reaktionsopslaget skriver politikeren, at han ofte oplever at blive kaldt racist, men at han sætter grænsen i dette tilfælde. Han arbejder nemlig som skolelærer i Aarhus Kommune - den samme kommune hvori Kasper Bjerregaard Møller arbejder som pædagogmedhjælper.

Kommentaren blev skrevet under et opsag på Lars Boje Mathiesens væg. Foto: Facebook

- Når man får de beskeder, så ignorerer jeg det langt de fleste gange, men når det så er fra en, der er ansat af samme arbejdsgiver, som jeg, så reagerer jeg kraftigt, for det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, siger Lars Boje Mathiesen.

Rettet mod partiet

Den aarhusianske pædagogmedhjælper fortæller dog, at hans kommentar ikke var rettet direkte mod Lars Boje Mathiesen, selvom den faldt i kommentarsporet på politikerens Facebook-væg.

- Jeg kan godt se, det er en uheldig formulering. Den er ikke møntet på nogen specifikke personer, den er mere møntet på den politik, de fører. Det er skidehamrende uheldigt, at han tager det personligt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter politikerens andet opslag kontaktede Kasper Bjerregaard Møller ham for at redde trådene ud.

- Han skrev, at det måtte jeg undskylde, og så tilbød han faktisk, at vi skulle mødes face to face. Jeg tror aldrig, at vi bliver politisk enige, men det behøver vi sådan set heller ikke. Jeg har helt sikkert tænkt mig at tage imod hans til hans tilbud og mødes, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man skal jo ikke anklage folk for noget, de ikke er. Det har jeg måske gjort i det her tilfælde, og det beklager jeg. Jeg har været presset og ikke tænkt mig om, siger Kasper Bjerregaard Møller.

Nye Borgerlige-politikeren fortæller, at selvom han ofte oplever lignende situationer på sociale medier, så har han endnu ikke oplevet det andre steder end på nettet.