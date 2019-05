Lars Lilholt havde set det komme: Fodboldspiller ville komme i Superligaen

Det er vist for meget at sige, at Lars Lilholt er skyld i, at Silkeborg IF nu igen er rykket op i Superligaen.

Men han har alligevel haft lidt indflydelse på én af spillerne.

For ni år siden trænede han Mads Emil Madsen fra Silkeborg IF i fodboldklubben Gl. Rye IF, og dengang forudså han, at den dengang 12-årige fodboldspiller ville komme i Superligaen.

En dag kommer du på superligaholdet og bliver anfører, og så kommer du på landsholdet. Lars Lilholt, musiker

- For ni år siden, da han skulle gå fra Gl. Rye IF, hvor jeg var træner for ham, og ind til Silkeborg, var han lidt beklemt ved det. Han følte, at han svigtede holdet. Men så holdt jeg en tale for ham: En dag kommer du på superligaholdet og bliver anfører, og så kommer du på landsholdet. Nu er der i hvert fald noget af det, der er gået i opfyldelse, siger Lars Lilholt til Mads Emil Madsen.

Læs også Har Silkeborg niveau til mere end 1. Division? Ja, svarer Christian Ditlev

Havde ikke selv set det

Han er siden blevet Mads Emil Madsens personlige Supersponsor, og han var derfor også til stede på lægterne, da Silkeborg IF vandt 2-0 over Nykøbing FC.

- Jeg er jo enorm stolt og rigtig, rigtig glad. Jeg havde dårlige nerver hele anden halvleg, siger Lars Lilholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi tilskriver æren til Lars. Mads Emil Madsen, superligaspiller, Silkeborg IF

Det samme havde Mads Emil Madsen, der dog ikke husker Lilholts tale for ni år siden. Men han siger med et smil på læben:

- Vi tilskriver æren til Lars.

21-årige Madsen beskriver selv oprykningen i Superligaen sådan her:

- Det var helt surrealistisk, at jeg skulle det (red. holde pokalen) i min første rigtige sæson, siger han.