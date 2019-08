Lars Larsen er død

Dyne-Larsen, som han var kendt i folkemunde, er død. Det skriver Jysk i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen sov Lars Larsen stille ind i sit hjem ved Silkeborg mandag morgen.

- Vi har i dag mistet vores far, mand og bedstefar og Danmark har mistet en enestående købmand, skriver Lars Larsens søn Jacob Brunsborg i meddelelsen fra Jysk.

- Han vil blive savnet af os alle og når vi har sørget over vores store tab, vil vi fortsat gøre vores bedste for at videreføre hans imponerende livsvæk.

Lars Larsen har bygget sit imperium op helt fra bunden. Her et foto fra begyndelsen af karrieren. Foto: Ulrich Borch - Ritzau Scanpix

Roret var givet videre.

Dødsfaldet kommer kun små to måneder efter, at stifteren af dyneimperiet Jysk trådte tilbage som bestyrelsesformand for Jysk og Lars Larsen Group.

Hans søn Jacob Brunsborg overtog tilbage i juni Lars Larsens poster, hvilket betød meget for den kræftssyge dyne-Larsen.

- Jeg er utrolig glad for og stolt over, at Jacob har valgt at tage imod rollen som bestyrelsesformand og dermed videreføre Jysk og Lars Larsen Gruop som en familieejet virksomhed, sagde Lars Larsen i forbindelse med generationsskiftet i juni.

Op gennem 1980´erne medvirkede Lars Larsen selv som front-figur i sine reklamer. Her en reklame fra 1987. Foto: Jysk

Alvorlig diagnose

Generationsskiftet i Jysk kom, fordi den silkeborgensiske dynekonge fik konstateret leverkræft, der havde spredt sig. Han blev sygemeldt den 15. juni.

- Jeg vil bruge min tid og mine kræfter på min familie, sagde Lars Larsen tilbage i juni.

Flaget var på halv ved Jysks hovedkontor i Brabrand mandag morgen.

På 47. år var han gift med Kristine Brunsborg, som havde har de to voksne børn Mette og Jacob Brunsborg med. Ud over kone og børn efterlader Lars Larsen sig også fire børnebørn.

Hurtig succes

Lars Larsen kom til verden i Arnborg nær Herning den 6. august 1948 som yngste søn af Signe Vera Kirstine Hansen og Lars Kristinus Larsen.

Som 18-årig kom han i lære i Magasin H&L i Thisted, som blandt andet solgte dyner og sengetøj. Tretten år senere åbnede han sin første Jysk Sengetøjslager-butik i Aarhus. Det tog kun fire år før kæden bestod af 48 butikker.

I 2001 købte han aktiemajoriteten i boligkæden Bolia. Siden er han også blevet delejer af Ilva og Idémøbler.

Ved sin død var han Danmarks fjerderigeste mand.