Lars kørte galt på motorcykel - i år har 11 mistet livet på to hjul

- For 4 år siden havde jeg et styrt på grund af uopmærksomhed. Der skete heldigvis kun materiel skade, men det kunne have gået helt galt.

Lars Larsen er en af 24 motorcyklister, der torsdag har taget et køreteknisk kursus på Tradium Ring Djursland ved Kolind.

Det er tredje gang, Lars tager et kursus for at afprøve bremser og grænser under sikre forhold. Der kan pludselig opstå trafikale situationer, som kræver en hurtig reaktion, lyder det.

- Jeg synes bestemt, at det her er noget, alle burde tage. Jeg tror, der er rigtig mange, der bare sidder på deres motorcykel i stedet for at køre på den, siger Lars Larsen om det køretekniske kursus.

00:57 Hvis motorcyklisterne vil gribe i egen barm, skal de lade være med at køre stærkt, lyder det fra Jeppe Holm Gudmandsen, der er pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik. Luk video

Uheldet, Lars Larsen oplevede for fire år siden skete, skete på en strækning, han kender rigtig godt. Han kom med egne ord til at 'sidde og kigge lidt på noget ude til siden', da han pludselig opdager, at bilen foran ham bremser.

Lars blokerer sine bremser og taber motorcyklen umiddelbart inden, han rammer bilen. Det næste, han husker, er, at han står midt på vejbanen for at samle sin motorcykel op.

Uheldet har gjort Lars Larsen mere bevidst om altid være opmærksom, når han kører motorcykel, og torsdag lærte han sin tohjulede ven bedre at kende.

- Jeg har følt mine ABS-bremser, som jeg ikke har følt dem før, og jeg har også øvet kontrastyring, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Gode råd til motorcyklisterne Speedometeret. Overhold hastighedsgrænserne. Dødsulykker med motorcykler skyldes ofte for høj fart, og at andre fejlvurderer, hvor hurtigt du kører.

Overhold hastighedsgrænserne. Dødsulykker med motorcykler skyldes ofte for høj fart, og at andre fejlvurderer, hvor hurtigt du kører. Sikkerhedsudstyret. Hav altid det korrekte sikkerhedsudstyr på, når du kører motorcykel. Overvej eventuelt en airbagvest.

Hav altid det korrekte sikkerhedsudstyr på, når du kører motorcykel. Overvej eventuelt en airbagvest. Synlig for bilisterne. Gør dig synlig med motorcykeltøj eller hjelm i pangfarver.

Gør dig synlig med motorcykeltøj eller hjelm i pangfarver. Sørg for, at din køreteknik er i orden. Hvis din rutine er rusten, så tag et køreteknisk kursus.

De mange ulykkers år

Hvis alle var så fornuftige som Lars Larsen anno 2018, ville der formentlig ikke være sket så mange tragiske motorcykelulykker i år.

Den 12. juli har 11 motorcyklister mistet livet - det er det samme antal som for hele 2017.

Det høje antal af tragiske ulykker i år hænger sammen med det gode forårs- og sommervejr, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

Tal fra DMI viser, at der har været over 20 procent flere solskinstimer i forårsmånederne i år end sidste år, og det har fået mange motorcyklister ud på de danske veje.

- Vi er bekymret i forhold til det, der er sket i år og vil gerne have, at motorcyklisterne ikke kører for stærkt, for det er en af de væsentligste årsager til, at der sker de her voldsomme ulykker, siger Jeppe Holm Gudmandsen, der er pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gode råd til bilisterne Vær forberedt på at mc-sæsonen er igang og hold ekstra øje. Man kan nemt overse en motorcyklist i trafikken.

Brug god tid på at orientere dig. Brug side- og bakspejl. Motorcykler kan komme meget hurtigere, end du tror.

Brug god tid til at orientere dig når du krydser eller svinger ind på en vej.

Han pointerer også, at bilister bør holde tilbage og give lidt ekstra opmærksomhed til motorcyklisterne.

- Som tommerfingerregel skal man lade være med at køre ud foran en motorcyklist. Man skal ikke krydse vejen eller køre ud fra en sidevej. Det er lettere at fejlvurdere motorcyklisterne. De fylder mindre i landskabet, siger Jeppe Holm Gudmandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det her er en af de situationer, der kan udvikle sig meget uheldigt. Foto: Rådet for Sikker Trafik

MC Touring Club er Danmarks største motorcykelklub med cirka 38.000 medlemmer. Her er man også opmærksom på de mange ulykker i år.

Motorcykelklubben er klar med en opfordring til alle motorcyklister:

- Som motorcyklist er man nødt til selv at tage ansvaret for sin egen sikkerhed i trafikken, siger Lene Michelsen, der er næstformand i MC Touring Club.