Lars er blevet snydt af afrikanere, men det gør ikke noget

Det gjorde måske nok lidt ondt, lige da det skete, men nu har Lars Bendix tilgivet de afrikanerne, som gennem årene har snydt ham.

Når kvinder i Uganda sorterer kaffebønner på de små apparater, som Lars Bendix har udviklet, kan de gøre det dobbelt så hurtigt, og de har en bedre arbejdsstilling.

- Det er ikke af nogen ond mening, at de vil snyde. Det er bare sådan, det er. Det handler om overlevelse, skal man huske på, men havde det været en dansk partner, havde jeg ikke accepteret det, siger Lars Bendix fra kaffefirmaet Farm Mountain Coffee i Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle ansatte hos Farm Mountain Coffee er flexjobbere.

Det er hele firmaets ide, at man ud over at importere god kaffe også hjælper de afrikanske kaffebønder til et bedre liv, og så må man være lidt large, når de forskellige kulturer støder sammen.

Kun de røde bær skal plukkes

Kaffeimport handler i stor stil om tillid, og der er mange stadier, hvor der kan snydes. Kaffe kommer fra en busk, hvor de røde - og kun de røde - bær skal plukkes af menneskehænder, og allerede her kan der sjuskes.

Bærrene skal inden otte timer efter plukningen igennem et lille apparat, der river frugtkødet af, og så fortsætter sorteringen af de små bønner.

En lille larve, en lille Børge, sidder i hver tiende bønne. Den skal sorteres fra, for ellers kommer kaffen til at smage af sur sok, Lars Bendix, Farm Mountain Coffee, Randers

Børge får kaffen til at smage af sur sok

Sorteringen skal også være i orden, så de bønner, som har orm, ikke kommer med.

- Der sidder en lille larve, en lille Børge, i hver tiende bønne. Den skal sorteres fra, for ellers kommer kaffen til at smage af sur sok. Man kan kende det på, at man får halsbrand, og kaffen smager surt, forklarer Lars Bendix.

Jo billigere kaffen er, desto mere Børge-orm er der i, for billig kaffe er lig med dårligt sorteret kaffe.

Hjælper familierne

Farm Mountain Coffee er dyrere end gennemsnittet, men samtidig med at man køber kaffen, hjælper man de 963 kaffefarmere, der har leveret kaffen.

- Det er ikke rumvidenskab, det er lavpraktisk hjælp som skyggetræer til kaffen, så de får større høst, eller hjælp til hønsehold, fortæller Lars Bendix, der jævnligt er i Afrika og derfor kender mange af bønderne.

Familierne kan også få hjælp til et komfur, så de ikke skal lave mad over åben ild inde i hytterne.

- Jeg så, hvordan kvinderne altid havde røde øjne og mange fik røgforgiftning og lungekræft. Det samme gjorde deres små børn, som de bærer på ryggen.

- Det handler i bund og grund bare om at få en god kop kaffe, men det giver jo først rigtig mening, når man også kan hjælpe andre, lyder det fra firmaet i Randers, der også gør en forskel i Danmark ved kun at have flexjobbere ansat i risteriet i Randers.

Gennem samarbejdet med de afrikanske kaffebønder tager Farm Mountain Coffee fat på Verdensmål nr. 17. Det handler om gennem partnerskaber at hjælpe udviklingslande med større viden, bedre teknologi og bæredygtig vækst.