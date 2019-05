Lars Boje Mathiesen: - Jeg kommer fra en hippie-familie

Introduktion

Lars Boje Mathiesen er indædt modstander af islamisme, kommer fra en hippie-familie, og så har han stemt blankt indtil 2011, hvor han for første gang smed en stemme på et parti.

Han blev valgt ind i byrådet i Aarhus i 2013. Dengang for Liberal Alliance. Han forlod partiet i 2016, var kortvarigt løsgænger og meldte sig så ind i Nye Borgerlige.

I 2017 valgte han ikke at lade sig genopstille i byrådet for at forfølge en plads i Folketinget.

Lars er folkeskolelærer og forsanger og keyboardspiller i bandet Mathiez, der spiller country, rock og pop.

Den 43-årige østjyske spidskandidat for Nye Borgerlige bor i Harlev sammen med sin kæreste og deres to små døtre.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbigt har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Hvad ved de færreste om dig?

- At jeg kommer fra en hippie-familie. Jeg har gået i hjemmesyet tøj, og vi var stort set selvforsynende dengang med grøntsager, bær og mælk, som vi hentede ved landmanden. Jeg kommer fra fattige kår. I familien havde vi eksempelvis 'container-torsdag'. Der blev dengang sat en container op, hvor folk bl.a. kunne smide gammelt legetøj ud. Så der tog vi hen om torsdagen, inden den blev tømt, for at hente nyt legetøj og andre ting.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De vil beskrive mig som kærlig og som en, der aldrig hæver stemmen. Det gør jeg heller ikke i mit hverv som lærer. Jeg tror på autoritet, og at det skabes via respekt. Og så håber jeg, at de vil takke mig for at kæmpe for deres fremtid, for det er grunden til, jeg er i politik i dag.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Der har jeg sovet lidt længe, fordi jeg lørdag aften har været ude og spille med mit band. Og så vil jeg stå op og hygge mig og lege med mine børn, for søndag er familietid. Dét at kunne få lov til at se dem smile og grine er det vigtigste.

00:55 For Lars er tiden i hans bil vigtig i dagligdagen. Her reflekterer han over, hvordan dagen er gået og lader samtidig op til at skulle være der for sine to døtre. Klippet er fra september 2018. Luk video

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Mattias Tesfaye (S), fordi han ligesom mig kommer fra den virkelige verden. Han har været ude på arbejdsmarkedet og har set bagsiden af samfundet. Han har en større forståelse for, at alle mennesker ikke har 750.000 kroner om året, som politikerne har. Mange politikere har nemlig ingen forståelse for værdien af en mønt. Men det har Mattias, og det er dén grundlæggende forståelse, vi deler.

Hvilken film kan få dig til at græde, og hvorfor?

- The Notebook. Det er en fantastisk historiefortælling om kærligheden mellem to mennesker, som går imod alle de odds, de har - men også historien om at forlade livet og verden sammen. Historien rammer mig personligt, da begge mine forældre døde, inden de blev 60, og med få måneders mellemrum.

Hvor tit henter du selv dine børn i vuggestue og børnehave?

- Tre til fire gange om ugen, hvor jeg både afleverer og henter. Min kæreste er sygeplejerske med skiftende arbejdstider og er på nedsat tid, så et par dage om ugen er børnene hjemme med hende i stedet. Men det bliver mere og mere vanskeligt at hente dem, når man er lærer, fordi arbejdstiderne bliver længere.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så vil jeg begrænse politikernes magt over befolkningen. Eksempelvis ville jeg forbyde dem at gældsætte landet - men også sætte en begrænsning på, hvor mange penge politikerne må tage fra borgerne. Vi har desværre klientliggjort en alt for stor del af befolkningen.

01:39 Aflysningen af letbaneåbningen i september 2017 fik Lars Boje Mathiesen til at kræve, at bestyrelsesformanden i Aarhus Letbane skulle fyres. Det blev han dog ikke. Luk video

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Jeg er en af de få, som netop ikke er politiker på fuldtid. Så jeg ville fortsætte med mit nuværende job - nemlig at undervise. Men hvis jeg skulle lave noget helt andet end det, jeg gør nu, så ville jeg være journalist for at grave efter alle de rævekager, som politikerne laver.

Hvordan er det muligt, at politikere har en mening om alt?

- De burde de heller ikke have. De burde koncentrere sig om at levere gode kerneydelser til borgerne for deres skattekroner. Alt andet skal de blande sig udenom. Der foregår et smagsdommeri - man kan tage et skattefinansieret jazzband som eksempel. Det er politikernes egen smag og holdning, der gør, at de bruger andres penge til at få det, som de gerne selv vil have. Jeg kan ikke som borger sige nej til at betale til det.

Hvad forarger dig mest?

- Politikernes arrogance og manglende respekt for borgernes penge. Politikerne tvinger folk til at aflevere mere end halvdelen af, hvad man tjener. Og så bruger de dem på al muligt, som ikke er grundlæggende kerneydelser.

Og så politikernes manglende respekt for vores forældres og bedsteforældres indsats for landet, forarger mig. De har opbygget et demokratisk, kristent land - og de værdier sætter man over styr grundet en forfejlet indvandring.

Denne artikel er skrevet i september 2018.