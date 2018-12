Langkærparken er ikke længere på ghetto-liste

Boligområdet Langkærparken i Tilst har klaret skærene, og er ikke at finde på den nye liste over de boligområder, som bliver betegnet som ghettoer, som udkom lørdag.

Tilbage i maj blev Langkærparken udpeget som et område, der ville figurere på ghettolisten fremover. Det skete, efter regeringens ghetto-plan blev vedtaget.

Men da den opdaterede ghettoliste udkom lørdag, var Langkærparken ikke at finde på listen alligevel.

- Det tager vi positivt. Men på den anden side set, så er det stadig et hårdt arbejde, for at vi ikke skal stå der igen til næste år. Vi kan jo ikke bare slappe af, siger Randi Smitsdorf, der er formand for beboerforeningen i Langkærparken.

Det var til stor ærgrelse for beboerne i området, at man i maj havde udsigt til at ende på ghetto-listen, blandt andet fordi havde arbejdet på at komme af ghetto-listen tidligere.

Langkærparken ligger i Tilst. Parken kom på ghetto-listen i maj, da regeringens ghetto-plan blev vedtaget. Men nu er parken ikke længere på listen. Foto: Google Maps

- Hvis man har fået det prædikat, så er det svært at komme af igen, siger Randi Smitsdorf, og fortsætter:

- Hvis man står i Aalborg, og skal flytte til Aarhus, og tilbudt en lejlighed, når man googler det, så står det jo stadig som et ghettoområde, selvom man ikke er det længere, siger Randi Smitsdorf.

Hos AL2Bolig, som administrerer Langkærparken, er man dog bekymret for, om man vil alligevel vil komme på ghettolisten næste år.

- Jo mere, vi fortæller, det er en ghetto, jo mere vi fortæller, at det er et parallelsamfund, jo færre vil der bo der, af dem, der kan vælge det selv. Man løser ikke nogle problemer ved det her, siger Allan Werge, der er direktør i AL2bolig.