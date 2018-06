Landsbyboere til kamp mod 'skampletten': - Der fiser rotter rundt herude

Umiddelbart ser landsbyen Lading nær Sabro idyllisk ud, men der er noget, som bryder idyllen. Midt i byen på Viborgvej ligger et hus, som alle efterhånden hader. Det har stået forladt, siden den tidligere ejer døde for seks år siden. Huset er med til at skade byen, mener borgerne.

- Der fiser rotter rundt herude. De holder til ved huset, som er ved at falde sammen. Flere vinduer er røget ud, og der er ukrudt op til taget, siger Karl Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Karl Svendsen bor på Kirkevejen og er nabo til huset, der ligger på adressen Viborgvej 860. Han er ikke den eneste, der beklager sig over ejendommen.

- Ud over at det ikke pynter og ikke ligefrem tiltrækker nye borgere, er vi flere, der bor på Kirkevejen, der har problemer med rotter og haft kommunen ude mange gange. Men højst sandsynlig skal vi leve med rotter, indtil det hus bliver revet ned, skriver en anden på Facebook.

Ikke så attrativ med skampletten

Netop det at huset ikke ligefrem pynter i bybilledet, ser Karl Svendsen også som en af de helt store problemer.

- Lading er ikke lige så attraktiv, som byen kunne være. Huset ligger helt ud til Viborgvej, og når folk ser den skamplet, tænker de sikkert, hvordan resten så ser ud, siger han.

Ifølge ham har arvingen til huset frasagt sig arven og gennem længere tid har advokater i skifteretten strides om ejendommen. Og det er stadigvæk skifteretten, der bremser en nedrivning.

Favrskov Kommune har nemlig fået midler til at rive stedet ned.

Er klar til at rive ned

- Det er efterhånden et par år siden, vi behandlede sagen om Viborgvej 860, og via en statslig pulje fik vi penge til at rive ejendommen ned. Vi har så siden ventet på, at skifteretten frigiver den, og det gør vi stadig. Vi har rykket for det flere gange, siger formand for Teknik og Miljøudvalget, Anders G. Christensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at kommunen har alle papirer og tilladelser på plads, så lige så snart, at man får lov, bliver huset revet ned.

- Og så bliver naboerne tilbudt at købe grunden og disponere over den, siger udvalgsformanden.

Karl Svendsen og de andre Lading-borgere håber nu blot på, at skifteretten snart giver lov til nedrivningen.