Landsby står sammen og redder købmand: - Man bliver varm indeni

Der bor omkring 800 mennesker i Pindstrup. Det er altså ikke en by, der lige foreløbig kommer til at have store højhuse eller et kæmpe fodboldstadion. Og det er heller ikke noget, de umiddelbart savner.

Men når deres lokale købmandsbutik har brug for hjælp, så står de sammen. Lørdag havde Dagli’ Brugsen i Pindstrup nemlig inviteret til arbejdsdag.

- Vi er som mange andre små landsbybutikker presset på økonomien, og vi kan ikke bare betale anlægsgartnere og tømrere og murere til at hjælpe os hele tiden. Så at der er nogen, der kommer og vil gøre en frivillig indsats, det er helt fantastisk, siger Michael Nielsen, der er uddeler i Dagli’ Brugsen i Pindstrup.

Michael Nielsen er brugsuddeler, og han er meget taknemmelig over hjælpen fra de lokale.

Vejret bød på regn og blæst, men alligevel var mellem 30 og 40 Pindstrup-borgere mødt op for at arbejde både indenfor og udenfor.

- Jeg er mødt op for at støtte byen og for at sikre brugsens overlevelse og gøre det pænt omkring brugsen. Så støtter man også byen og sikrer, at der sker noget i vores lokalsamfund, siger Lasse Elmer, der var en af de frivillige medarbejdere.

Lasse Elmer er pedel til hverdag, men denne lørdag var han gartner.

Masser af arbejde

Der var grene, der skulle klippes, reoler, der skulle flyttes og mure, der skulle males. Og selvom det måske ikke lyder som en særlig afslappende lørdag eftermiddag, så tog borgerne det i stiv arm.

For Lasse Elmer er det vigtigt, at landsbyen hjælper med at holde deres købmand i live.

- Det siger mig, at der er stor opbakning til brugsen som helhed, og at byen godt er klar over, at uden brugsen fungerer det ikke helt som landsby, siger Lasse Elmer til TV2 ØSTJYLLAND.

Og opbakningen er svær at overse, for de mange hjælpende hænder gav brugsen en ordentlig overhaling på få timer.

På et par timer fik brugsen en ordentlig overhaling.

For brugsuddeleren kommer det ikke som en overraskelse, at byen bakker op, men han var alligevel imponeret over det store fremmøde.

- Da jeg så, det lynede og tordnede i aftes og så vejrudsigten her til morgen, så tænkte jeg, at der ikke ville komme nogen. Alligevel tropper der så mange mennesker op. Man bliver helt varm indeni, siger Michael Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.