Landsby mørkelagt i to uger: Dødsbo modtog elregningerne

Der har været lidt mere mørkt i Serridslev end i andre landsbyer de seneste par uger. Der er nemlig blevet slukket for gadebelysningen i hele byen. Ved en fejl.

- Vi har de seneste uger fået over 20 henvendelser fra borgere, der ikke kunne forstå, hvorfor der ikke længere var gadelys i Serridslev, fortæller Allan Lyng Hansen, der afdelingschef for Affald og Trafik i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er jo en lille by, så det er rigtig mørkt. Man lærer så bare at tage en lommelygte med, når man går tur med hunden. Dennis Ulrich, Beboer

Nu viser det sig, at fejlen skyldes, at regningerne for strømmen til gadebelysningen er blevet sendt til en privat ejendom på Serridslevvej frem for til Horsens Kommune. Og ingen borgere har henvendt sig, da regningerne blev smidt i postkassen. Ifølge én af de lokale tilhører postkassen nemlig et dødsbo.

- Den adresse, der har modtaget regningerne for gadebelysningen, er et dødsbo. Huset har stået tomt i meget lang tid, og har eller er stadig sat til salg, fortæller én af beboerne i Serridslev, Dennis Ulrich til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har været mere mørkt end normalt i den lille by Serridslev, der har stået uden gadebelysning i to uger. Foto: Google Street View

Derfor var han og andre beboere nødt til at tage alternative metoder i brug for at holde lys i landsbyen.

- Det er jo en lille by, så det er rigtig mørkt. Man lærer så bare at tage en lommelygte med, når man går tur med hunden, siger han.

Læs også Den gamle købmand skæmmer landsby: Øjebæer er en kæmpe udfordring

Det var da også borgerne, der gjorde Horsens Kommune opmærksomme på den manglende belysning:

- Vi har de seneste uger fået over 20 henvendelser fra borgere, der ikke kunne forstå, hvorfor der ikke længere var gadelys i Serridslev, fortæller Allan Lyng Hansen, der afdelingschef for Affald og Trafik i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen reagerede på rykkere

Og netop fordi regningerne er blevet sendt til et dødsbo, er der heller ikke nogen, der har reageret på at have modtaget elregningerne eller de efterfølgende rykkere, der er blevet sendt ud.

Vi har over 450 elinstallationer i hele kommunen, så vi har ikke haft nogen chance for at opdage, at en enkelt regning er udeblevet. Allan Lyng Hansen, Horsens Kommune

- Eftersom vi her hos kommunen aldrig har noget eller modtaget en regning, har vi heller ikke haft mulighed for at betale, og eftersom privatpersonen heller ikke reagerede på rykkere, så har elselskabet til sidst valgt at slukke for strømmen, siger Allan Lyng Hansen.

Læs også Se billederne: Landsby har fået sin købmand tilbage

Ifølge ham har Horsens Kommune ikke haft overblik over, om samtlige regninger er sendt til dem.

- Vi har over 450 elinstallationer i hele kommunen, så vi har ikke haft nogen chance for at opdage, at en enkelt regning er udeblevet, fortæller Allan Lyng Hansen.

Det er elskabene her ved ejendommen på Serridslevvej, der har skabt forvirring, fordi den ene tilhører ejendommen og den anden gadebelysningen. Foto: Google Street View

Det er firmaet ELCON, der er installatørvirksomhed i området ved Serridslev, og dermed var det også ELCON, der efter borgerhenvendelser opdagede, at der var blevet slukket for strømmen i landsbyen.

Det er korrekt, at vi har fået besked om at slukke for strømmen på grund af manglende betaling. Henrik Højlund, N1

- Vi servicerer gadebelysningen i Horsens Kommune, så da vi fik et opkald om, at gadelyset var gået, tog vi derud og opdagede, at der simpelthen ikke var nogen elforsyning, fortæller Palle Jørgensen, der er funktionschef for trafik i ELCON til TV2 ØSTJYLLAND.

Dog er det ikke ELCON, men derimod netselskabet N1, der har slukket for kontakten til gadelysene.

- Det er korrekt, at vi har fået besked om at slukke for strømmen på grund af manglende betaling, fortæller presserådgiver Henrik Højlund fra N1 til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mere end en uge uden lys i Hadsten: Nu bliver fejlen fikset

Nye lys fik byen til at gå i sort

Det var ellers meningen, at borgerne i Serridslev skulle have forbedret belysningen i deres by, da det i stedet endte i sort. Horsens Kommune har nemlig været i gang med et større projekt med at renovere en masse gadelys, og Serridslev var én af de landsbyer, der netop havde fået renoveret gadelysene.

Læs også Landsby helt uden fyrværkeri: - Det er rigtig hyggeligt

Fejlen opstod nemlig, da entreprenøren skulle sætte nye elmålere op og derefter melde dem til kommunen. Ved en fejl kom de i stedet til at melde elmåleren til den private adresse på Serridslevvej, der ligger ved elmåleren.

Fejlen er dog blevet rettet, så borgerne i Serridslev igen har lys i gaderne.

Det er i landsbyen nord for Horsens, at et dødsbo har modtaget regninger for byens gadebelysning. Foto: Google Street View