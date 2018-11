Landsby laver guirlander for at støtte den lokale børnehave

- Der er kilometervis af guirlander, lyder det fra Karsten Jensen, der er købmand i Nørager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han købmandsbutik i Nørager på Djursland er efterhånden ved at være blevet pyntet godt og grundigt op.

Vi ved, at de ikke har så meget økonomi i børnehaven, så de kunne godt få lidt ekstra penge, synes vi. Karsten Jensen, købmand, Nørager

Gennem flere uger har landsbyens borgere nemlig hjulpet til med at lave flere kilometer guirlander. Og det er ikke kun for den gode julestemnings skyld.

Købmanden deltager nemlig i en konkurrence, hvor han kan vinde 10.000 kroner, hvis hans butik får lavet en af de fire længste guirlande-kæder i Min Købmand-kæden.

Hvis han vinder, så har han bestemt, at pengene skal gå til den lokale børnehave.

- Vi ved, at de ikke har så meget økonomi i børnehaven, så de kunne godt få lidt ekstra penge, synes vi, siger Karsten Jensen.

Børnehaven hjælper selv til

I alt har cirka 350 indbyggere i byen bidraget til guirlande-projektet. En af de største leverandører har dog været børnehaven selv.

- Vi synes jo, at det kunne være rigtig fedt at vinde de penge til børnehaven, så derfor går vi rimelig meget op i det, siger Anja Majbrit Jensen, der er pædagogmedhjælper i Nørager Børnehave, til TV2 ØSTJYLLAND.

Børene i Nørager Børnehave laver gurilande efter guirlande.

Børnene i børnehaven har været i gang i en lille måned, og det er efterhånden blevet til en del.

- Bare i dag har vi afleveret 450 meter. Hver dag skriver vi på tavlen ude bagved hvor mange meter, som vi laver, siger Anja Majbrit Jensen.

Produktionen fortsætter

I Karsten Jensen købmandsbutik er der dog ved at være fyldt op.

- Jeg vil skyde på, at vi er oppe på fire kilometer. Vi har lagt nogle af dem hen over skabene, så vi kan have dem herinde, siger Karsten Jensen

Vi skal have fundet plads til dem på en eller anden måde. Karsten Jensen, købmand, Nørager

Men det stopper ikke børnene i børnehaven endnu - produktionen fortsætter.

Konkurrencen løber nemlig helt indtil på søndag, så Karsten Jensen må finde plads til lidt endnu.

- Vi skal have fundet plads til dem på en eller anden måde, lyder det fra ham.

Indtil videre tegner det godt for købmanden og landsbyen. I følge den seneste måling er butikken i Nørager nemlig kun 100 meter fra pengepræmien.

