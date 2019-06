Landsby kæmpede for legeplads – stor frustration efter groft tyveri

Det var en lang og sej kamp for de lokale i Fjellerup på Djursland, da der skulle etableres en ny legeplads med dertilhørende toiletbygning i byen. Med hjælp fra fonde og sponsorer lykkes det. Men nu har projektet lidt et knæk.

Folk er vrede. Der er lagt meget energi i at gøre det til et fedt sted, som bliver flittigt brugt af turister, børnehaver og dagplejere. Gitte Schmidt, Fjollehavens Venner

For mellem søndag aften og tirsdag morgen har Fjollehaven, som legepladsen hedder, mistet sin svævebane og sin sansegynge. Til en værdi af 25.000 kroner.

- Det er dybt frustrerende og skræmmende, at folk ikke respekterer det kæmpe stykke arbejde, der er blevet lavet. Det er mega ærgerligt, når vi har været mange, der har lagt mange timer i projektet, at nogen ikke kan kende forskel på dit og mit, siger Gitte Schmidt fra Fjollehavens Venner til TV2 ØSTJYLLAND.

Vrede borgere i Fjellerup

Hun fortæller, at reaktionerne har været mange fra de lokale oven på nyheden om tyveriet. Ligesom hende er mange andre frustrerede.

- Folk er vrede. Der er lagt meget energi i at gøre det til et fedt sted, som bliver flittigt brugt af turister, børnehaver og dagplejere, siger Gitte Schmidt.

Heldigvis er der på den korte bane en løsning, for folkene bag Fjollehaven har penge på kontoen til at få genetableret gyngen og svævebanen.

Men herefter mangler der penge.

- Vi har en buffer til maling og mindre reparationer. Den er vi nødt til at tømme nu. Skolernes sommerferie starter i dag, så det er nødvendigt. Nu skal vi så have samlet penge ind igen, lyder det fra Gitte Schmidt.

Fandt selv penge til toilet

Det vil Fjollehavens Venner blandt andet gøre via en auktionsside, hvor der senest blev samlet ind til toiletbygningen.

En bygning, som i første omgang stod til at blive finansieret af Norddjurs Kommune, men grundet kommunens økonomiske udfordringer blev projektet taget af tegnebrættet.

Hvis nogen har set noget eller ved noget om tyveriet, hører vi meget gerne om det. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

I stedet lykkedes det så de lokale selv – blandt andet gennem en stor donation fra Elro-fonden – at finde pengene.

- Efter legepladsen blev etableret med hjælp fra samme fond, kommunen og andre bidrag har vi set, at flere turister kommer op i byen. Før var der bare et trist område, men nu er der kommet liv. Med toiletbygningen tror vi på, at folk bliver her endnu længere og nyder midtbyen, har en anden af Fjollehavens Venner, Maybritt-Enggaard, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Hører gerne fra vidner

Derfor er det også ekstra træls, at projektet nu møder uventet modgang på grund af tyveriet.

Et tyveri som er blevet anmeldt til Østjyllands Politi, der efterforsker sagen.

- Hvis nogen har set noget eller ved noget om tyveriet, hører vi meget gerne om det, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.