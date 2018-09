Landsbyer demonstrerede: Men nu er længe ventet cykelsti på vej

I Gylling og Ørting syd for Odder har man frygtet, at de skulle vente længe på en cykelsti mellem byerne.

Men nu er ventetiden forbi.

I første omgang var cykelstien udpeget - sammen med andre planlagte projekter - som noget, der umiddelbart ikke ville være råd til i det kommende år.

Men i den nye budgetaftale for 2019 står der, at man vil afsætte 9,3 millioner kroner til at anlægge cykelstien.

Budgetaftalen blev indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i Odder Kommune søndag aften.

Læs også Længe ønsket cykelsti ved trafikeret vej hænger i tynd tråd

Tidligere i september var der demonstration, hvor voksne, børn, efterskoleelever og politikere var forbi. Cykelstien var vigtig for byens borgere, som synes at vejen mellem de to byer er for trafikeret og for usikker for blandt andet skoleelever at færdes på.

- Det er enormt tilfredsstillende, at der er nogle byrådspolitikere, der lytter, siger Marie Tefre fra Gylling, der var en af initiativtagerne til demonstrationen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I aftalen står der, at cykelstien vil stå klar til cyklisterne i slutningen af 2019.

- Det er også en god nyhed, at cykestienikke var splittet op over flere år, så den kommer til at stå færdig næste år, og der er midler afsat til at anlægge den type cykelsti, som vi gerne vil have, siger Marie Tefre.