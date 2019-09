Efter dødsulykke på Djursland: Sådan vil minister sikre, at det ikke sker igen

I juli mistede en far og hans søn livet i en ulykke i Trustrup på Djursland efter et sammenstød mellem deres bil og letbanen.

Nu skal en ny kampagne være med til at sikre, at det ikke sker igen. Det blev transportminister Benny Engelbrecht og folketingets transportordførere enige om tirsdag.

Kampagnen skal være med til informere bilisterne om, hvor alvorlige ulykker der sker på jernbaneoverkørslerne, siger Hans Kristian Skibby, der er transportordfører for Dansk Folkeparti.

- Selv de steder, hvor vi har sat halv- eller helbomsanlæg op, er der desværre mange mennesker, der forsøger at komme igennem alligevel, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En glædelig nyhed

Hos Dansk Jernbaneforbund er udsigten til en kampagne en glædelig nyhed.

- Der findes bilister, der ingen respekt har for toge. De vejer flere ton, kommer med en høj hastighed og kan ikke bare lige dreje for at undvige en bil, cyklist eller en gående, siger Simon Bauer, der er kommunikationschef hos Dansk Jernbaneforbund.

Faktisk er der ifølge Dansk Jernbaneforbund 2-3 gange om ugen ved at ske en ulykke over en jernbaneoverkørsel i Danmark. Heldigvis ender det sjældent med dødsulykker, men det kan alligevel have store konsekvenser, mener Simon Bauer.

- Måske kommer trafikanterne helskindet igennem, men lokomotivføreren kan få et chok af en anden verden. Det kan slide på folks psyke. Tænk over, hvad du gør ved lokomotivføreren, når du chancer den, siger Simon Bauer fra Dansk Jernbaneforbund.

Kan ikke undskylde for manglende sikkerhed

Borgmesteren i Norddjurs Kommune er enig i, at kampagnen er et positivt tiltag. Han påpeger dog, at det aldrig på erstatte sikkerheden ved overkørslerne.

- Det kan kun være et supplement, og kan aldrig undskyld for manglende sikkerhed. Men en kampagne, der gør os opmærksomme på, hvor galt det kan gå, kan måske få folk til at respektere overkørslerne mere, siger Jan Petersen (S).

Sikre overkørslerne

Udover kampagnen er transportministeriet og Banedanmark i fuld gang med at sikre overkørslerne med bomme. I dag er der 84 overkørsler i landet uden bomme. Det tal vil snart være nede på maksimalt 12.

- Kampagnen gør det ikke alene, men det er et supplement til de tiltag, vi allerede har i gang, siger transportordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Dansk Jernbaneforbund er enig i, at der skal mere til end en kampagne.

- Vi skal sikre overkørslerne og sørge for vedvarende viden om sikkerheden. Kampagnen gør det ikke alene, men det er et godt sted at starte, siger Simon Bauer.

Banedanmark har siden 2009 nedlagt eller opgraderet 388 overkørsler, og senest 1. oktober 2019 vil alle usikrede overkørsler på Grenaabanen ligeledes være enten opgraderet eller nedlagt.