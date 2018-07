Landmands mark brød i brand: - Det er en krudttønde uden lige

På et splitsekund stod marken i brand, og flammerne nåede hurtigt faretruende tæt på de omkringlæggende huse.

- Lige der hvor majetærskeren havde været begyndte det at ryge lidt, og så ringede jeg 112, siger landmanden Jørgen Mikkelsen, hvis mark var i brand, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beredskabet var stærkt tilstede og sørgede for, at branden ikke bredte sig til de omkringliggende husene. Efter en times tid, var flammerne nedkæmpet, men oplevelsen har sat sig i landmanden.

Jeg kan godt mærke, at adrenalinen har været oppe at køre. Jørgen Mikkelsen, landmand, Søften.

- Jeg har ført haft det bedre, må jeg sige. Lige da det skete, var jeg rimelig klar, men det skal lige have lov til at sætte sig lidt. Jeg kan godt mærke, at adrenalinen har været oppe at køre, siger Jørgen Mikkelsen.

Omkring 20 hektar er ødelagt, men Jørgen Mikkelsen fortæller, at det ikke er første gang, der har været ild i hans marker.

- I søndags var jeg ude at slå en græsmark, og der gik der ild i den to gange, men jeg har så store fødder, så jeg kunne slukke den med støvlerne. Det er en krudttynde uden lige, der skal ingenting til, siger Jørgen Mikkelsen.

Politiet overvejede evakuering

En overgang overvejede politiet at evakuere beboere i området.

- Vi er lige nu ved at vurdere, om beboere fra husene tæt på markbranden skal evakueres. Røgen er ikke giftig, men alle opfordres til at holde sig på afstand og søge læge, hvis man bliver dårlig, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet har i en kort periode haft lukket krydset ved Engdalsvej og Aarhusvej i forbindelse med branden, men der er nu åbnet op igen.

Flere personer, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, fortæller, at røgen fra branden kunne ses i store dele af Aarhus og sågar på Mols.