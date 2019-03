Landmanden Martin varmer sit hus op med mælk

I den østjyske landsby Lime går der 400 klimavenlige køer rundt.

Landmanden Martin Fisker er nemlig så opsat på at udlede så lidt CO2 som muligt, at han har udarbejdet en måde, hvorpå han kun bruger den varme, som afgives fra den friske mælk han producerer til at opvarme hele sin husstand.

Som landmand ønsker jeg at være en del af løsningen, og ikke en del af problemet, så vi er helt klart med på at gøre noget godt for klimaet. Martin Fisker, landmand, Lime

Martin Fisker udnytte den friske mælks varme, ved at lade den rende igennem to slanger og efterfølgende forbi en vandkøler. På den måde bliver mælken kold og oven i det, får Martin Fisker varmt vand.

- Det er smart, fordi vi skal have kølet mælken ned, så vi kan opbevare den, og dernæst får vi noget varmt vand, som vi kan bruge inde i stuehuset, siger Martin Fisker og fortsætter:

På den måde slipper familien Fisker for at varme deres stuehus op med olie, og de slipper for at bruge strøm til at varme vand op til deres køer og til husholdningen.

De seneste 20 år har Martin Fisker reduceret klimabelastningen med 24 procent per kilo mælk på uldeningen af CO2. Det svarer til en procent om året. Og Martin Fisker er slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt at gøre en indsats for at reducere CO2-udslippet.

- Jeg har selv familie og børn, og de skal også vokse op i et klima, som er tåleligt, og de skal ikke kunne se, at deres far har sat et fodaftryk, siger landmanden.

En fremtid med CO2-neutral mælkeproduktion

Martin Fisker har 400 køer som samlet producerer 4,2 millioner liter mælk om året til Arla, og selvom han allerede nu har taget kreative metoder i brug i kampen for at mindske CO2-udslip, kan han se frem til at tage endnu flere metoder i brug i fremtiden.

Køerne skal være klimavenlige på Martin Fiskers gård.

Mejeriproducenten Arla vil nemlig have, at mælkeproduktionen skal være helt CO2-neutral fra 2050 – altså om 21 år.

- Vi har i mange år arbejdet med bæredygtighed, og vi skal gøre mere og arbejde hurtigere. Særligt for at bekæmpe klimaforandringerne, der påvirker alle på jorden, ikke mindst os landmænd, siger mælkeproducent og formand for Arla Foods, Jan Toft Nørgaard i en pressemeddelelse.

Køernes afføring er ikke så god for atmosfæren. Men med den rigtige kost kan man måske begrænse CO2-udslippet.

Arla lancerede den nye klimaplan mandag. Centralt i planen er at reducere udledningen af drivhusgasser per produceret liter mælk med 30 procent inden 2030 og neutralisere udledningen helt inden 2050.

- Der er lang tid til. Jeg har en forhåbning om, at nulløsningen kommer tidligere. Jeg er interesseret i at tage hensyn til klimaet, og spilde mindst muligt på min ejendom, siger landmanden Martin Fisker.

”Arla skal stramme sig an”

Mens den klimavenlige landmand Martin Fisker drømmer om, at nulløsningen bliver en realitet langt tidligere, er Jørgen Olsen, der er professorer i landbrug og klima hos Aarhus Universitet, lidt mere skeptisk over for, at det kan lykkes Arla at komme i mål på 21 år.

Jeg vil gerne give Arla point for det ambitiøse i det, og jeg vil især give dem point, hvis det lykkes for dem at komme i mål med det. Jørgen Olsen, professorer i landbrug og klima, Aarhus Universitet

Er det realistisk?

- Det kan godt lade sig gøre, men de skal virkelig stramme sig an, svarer Jørgen Olsen.

Klimaplanen omfatter 1,5 millioner malkekøer, 10.000 gårde og 70 mejerier i hele Nordvesteuropa.