Landmand mistede hele sit livsværk - nu har han fået håbet tilbage

70-årige Ole Jensen fra Brædstrup i Østjylland har gået i det samme par arbejdsbukser hver dag siden den 21. marts 2018.

Det var dagen, hvor fogeden satte ham ud af den gård, han havde boet og arbejdet på i 45 år, lige siden han overtog landbruget fra sine forældre i 1972.

Læs også Underskrev ægtepagt, da han var alvorligt syg - otte år efter kostede det ham alt

Selvom der nu næsten er gået et år, siden han blev sat ud af sit hjem, har han stadig ikke fået lov til at hente resten af sit tøj eller private ting som sin dyne og pude, sine uundværlige migrænepiller og personlige papirer.

- Jeg er rystet over, at der endnu ikke har fundet en bodeling sted, så jeg i det mindste kan få mine personlige ejendele. Sagen bliver hele tiden trukket i langdrag af min ekskone og hendes advokat, siger den snart 71-årige Ole Jensen til TV 2.

Ole Jensen sidder på sit lejede værelse. Siden marts 2018 har han gået i de samme bukser, fordi han ikke måtte få sit tøj med sig ved fogedudsættelsen fra sin gård. Foto: Søren Beyer, InHouse Fotografi / TV 2 Foto: TV2

Forholdet til hans ekskone og søn er fortsat lige så anspændt, som det har været, siden hans kone i august 2017 meddelte, at hun ville skilles og ved samme lejlighed præsenterede ham for en ægtepagt, der fratog ham hele hans livsværk.

En ægtepagt, som blev lavet for ti år siden, da han var ved at dø af kræft, og som udelukkende skulle sikre hans kone og søn efter hans død. Men som i stedet kom til at koste ham alt i levende live.

Derfor har han beholdt sine gamle overalls på. Som en slags demonstration.

Håb om kompensation forude

Siden de sidste optagelser til 'Når arven splitter os' blev lavet i sommer, er der imidlertid sket en væsentlig udvikling i Ole Jensens situation.

I slutningen af januar fik han nemlig sit store ønske opfyldt: Han blev bevilget fri proces til at føre en sag om særejekompensation, som måske kan give ham en økonomisk genoprejsning.

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået fri proces. For det eneste rigtige er jo at få sagen for en dommer, så det kan blive afgjort af det danske retssystem. Sådan er det jo heldigvis i et demokratisk land, siger Ole Jensen.

Læs også Webdok: Ilden tog Gudrun, Inger-Lis og Johanne på plejehjemmet

I ægtepagten skrev Ole Jensen i sin tid under på, at hans hustru skulle have fuldstændig særeje over stort set alle aktiver i landbruget, det vil sige samtlige fire ejendomme, 100 hektar jord og de omkring 400 kreaturer, som Ole selv havde opdrættet.

Hvis man har været med til at skabe sin ægtefælles formue, kan der være mulighed for at få et økonomisk plaster på såret Ulrik Grønborg, arveretsadvokat

Men selvom han med sin underskrift har frasagt sig retten til at få 50 procent af sin hustrus formue, er der håb om, at han kan få en godtgørelse, fordi han er havnet i en urimelig økonomisk situation efter skilsmissen.

- Særligt hvis man har været med til at skabe sin ægtefælles formue, kan der være mulighed for at få et økonomisk plaster på såret. Det vil typisk være nogle få procent af den rige ægtefælles særeje, man så får, siger arveretsadvokat Ulrik Grønborg til TV 2.

I dag må Ole Jensen nøjes med at betragte de køer, han selv har opdrættet siden 1998, på afstand. For hans ekskone har givet hans søn og svigerdatter fuldmagt til at overtage driften af landbruget. Foto: TV 2-screendump

Fik tag over hovedet igen

Som det blev nævnt til slut i tv-programmet, blev Ole Jensen endnu engang sat på gaden i slutningen af november, da hans tidligere lejere og nu nære venner, Lis Hansen og Torben Hansen, valgte at opsige deres lejemål efter ti år, fordi de følte sig chikaneret af Oles ekskone og søn.

Ole Jensen var derfor tvunget til at finde en ny bolig per 1. december, og han frygtede, at han måtte overvintre i en campingvogn sammen med sine to hunde.

Men i sidste øjeblik lykkedes det ham at finde et landsted omkring syv kilometer fra sit tidligere hjem, hvor han nu bor til leje.

Læs også Webdok: Julies far vil ikke se hende - nu prøver hun en sidste gang

Vennerne Lis og Torben ser han fortsat næsten dagligt, da de også bor i nabolaget. De er blevet hans trofaste støtter i familiefejden.

- Det er helt fantastisk, at jeg har fået al den opbakning fra en række gode venner. Jeg havde nok ikke klaret det uden dem, siger han.

Juleaften holdt han – ligesom forrige jul – i selskab med sine hunde og en pizza til deling. Men han havde dog en stående invitation til at holde jul sammen med vennerne. Og det var det vigtigste.

Ole Jensens ekskone og søn har ikke ønsket at udtale sig til TV 2 om den verserende sag. Ifølge deres advokat er de helt uenige i Ole Jensens fremlægning af sagen.