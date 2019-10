Landmand med grøn samvittighed: Godt for klima og pengepung

Landbruget får ofte verbale øretæver, når vi snakker klimaforandringer. Men det er muligt at dyrke landbrug klimavenligt, hvis man tænker en smule alternativt.

Det har Holger Hedelund Poulsen, der er konventionel landmand ved Ejer Bavnehøj, gjort.

Før købte han alt sit foder fra Sydamerika, som så mange andre landmænd gør det. Men nu laver han 80 procent selv.

Derfor lever Holgers knap 200 køer af hestebønner, som han har dyrket på sin egen mark. I stedet for sojabønner importeret fra udlandet.

Jeg har en vis stolthed over at kunne lave nogle ordentlige varer. Som landmænd er vi afhængige af, at vi har en jord, der kan fungere nu, men også næste år og om 10 år og om 100 år. Holger Hedelund Poulsen, landmand

- Jeg har en vis stolthed over at kunne lave nogle ordentlige varer. Som landmænd er vi afhængige af, at vi har en jord, der kan fungere nu, men også næste år og om 10 år og om 100 år, siger Holger Hedelund Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har tilmed kunne mærke, at det gavner hans egen pengepung at være gået over til den mere bæredygtige foderform.

Sparer transporten

Holger Hedelund Poulsen fik ideen for seks år siden, og han glæder sig over at kunne føre landbrug med grøn samvittighed:

- Sojabønner bliver flyttet rigtig mange gange, og det er der jo ikke nogen grund til, hvis vi kan lave foderet lige her. Der er ikke så mange lastbiler på vejene, hvis vi kan producere det lokalt, siger han.

Og det bakker Hans Thysen, klimachef hos Seges, brancheorganisationen for landbrug og fødevarer, op om:

- Når man producerer sit eget foder, så giver det jo mange gode værdier for bedriften. Man er selvforsynende, man er uafhængig af andre, man reducerer transporten. Så selve idegrundlaget for det er rigtig godt, siger Hans Thysen til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal som landmand gå ind og kigge på, hvordan kan jeg gøre min bedrift bæredygtig. Der er ikke én måde for alle. Alle skal tilpasse sig og gøre det på den måde, der passer dem. Hans Thysen, klimachef hos Seges

Han så gerne at flere landmænd arbejdede på at blive mere bæredygtige:

- Man skal som landmand gå ind og kigge på, hvordan kan jeg gøre min bedrift bæredygtig. Der er ikke én måde for alle. Alle skal tilpasse sig og gøre det på den måde, der passer dem, siger Hans Thysen.

