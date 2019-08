Landmændene jubler: Får knap 200 millioner kroner til vådområder

Landmænd og lodsejere har i løbet af 2019 vist stor interesse for at anlægge såkaldte minivådområder på deres egen jord.

Nu er deres bønner blevet hørt.

Miljø- og Fødevareministeriet har nemlig besluttet at afsætte 60,6 millioner kroner ekstra til minivådområder i 2019. Det betyder, at landmændene i alt får 193 millioner kroner til at gennemføre projekterne.

Vådområderne skal være med til at reducere kvælstofudledningen. Faktisk forventes det, at man kan reducere udledningen med knap 160 ton pr. år, hvis alle projekterne gennemføres.

Vådområderne er ifølge landmand Niels Aage Arve ikke kun godt for miljøet, men kan også være et smukt syn. Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Flere fordele ved vådområderne

Niels Aage Arve er landmand ved Mejlby nord for Århus. Han har ansøgt om at få hele 11.000 kvadratmeter af sin jord lavet om til vådområder.

- Det er selvfølgelig meget positivt, at vi kan få støtte til projekterne, siger Niels Aage Arve til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at der er mange fordele ved vådområderne.

- Det er en nem måde at rense drænvandet på. Det kræver ingen kemi eller teknik af nogen art. Hvis det kan bidrage til at begrænse udledningen af kvælstof, er det en god idé, siger han.

Hvad er et minivådområde? Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Drænvandet føres igennem dybe bassiner og lavvandede beplantede zoner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Bedre ry hos danskerne

Men det er ikke den eneste fordel. Udover at hjælpe miljøet, kan det også være med til at forbedre landmændenes ry hos danskerne, mener landmanden.

- Vi vil gerne tilpasse os de krav, samfundet stiller. Ingen har lyst til at blive skældt ud hele tiden, og det kan være med til, at folk ser mere positivt på dansk landbrug.

Vådområder er godt for miljøet, men kan også være med til at forbedre landmænds ry hos danskerne.

Stort arbejde

I alt har 338 landmænd ansøgt om at få lov til at anlægge minivådområder. Midlerne rækker til, at alle landmænd kan få ansøgningen godkendt, hvis de lever op til kravene.

- Vi har gjort et stort stykke arbejde for at få de her godkendelser hjem. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan se, at der bliver bevilliget støtte til alle projekterne, siger Rikke Skyum, der er chef for land, miljø og erhverv i Djursland Landboforening.

Landmænd og lodsejere kan få dækket alle deres udgifter til vådområderne, og pengene kommer primært fra EU’s Landdistriktsprogram, der skal være med til at støtte udviklingen af landbruget og styrke miljøet.

