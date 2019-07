Landbruget mangler folk: Vil lære 12-årige Mads at malke

Mellem halmballer og malkekøer tilbringer 16 børn en uge af deres sommerferie på en bondegård.

Der er både køer, geder og høns på Bredballegård i Mårslet, der har inviteret børn i alderen 12-16 år indenfor, så de kan prøve kræfter med at være landmænd.

Landmandsdrøm

12-årige Mads Dalby Tapper-Larsen fra Tranbjerg vil gerne være landmand, når han bliver stor.

Han synes, at sommerlejren var en oplagt mulighed for at møde andre på sin alder, der har samme interesse.

- Der er ikke så mange derfra, hvor jeg kommer, som interesserer sig for landbrug. Så det er vildt fedt møde andre med samme interesse, siger Mads Dalby Tapper-Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den kommende uge skal Mads og de andre unge blandt andet lære at malke, lære mere om de store landbrugsmaskiner.

- Det er vildt fedt at være her, for man kommer tæt på dyrene og ud og prøve de store maskiner, man får lov at prøve at alle de vilde ting, siger Mads Dalby Tapper-Larsen.

Det er Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, der står bag sommerlejren. De håber på, at det kan være med til at trække flere unge hen mod en uddannelse inden for deres felt.

For antallet af unge landmænd er styrtdykket de sidste 20 år. Derfor forsøger landbruget at lokke de helt unge til at interessere sig for faget.

- Vi ser gerne, at de unge tager glæden ved at arbejde med dyr med videre. Så de får en super oplevelse af at have med landbrug at gøre, siger Erik Ravn, der er underviser på Jordbrugets Landbrugsskole.

Praktisk skolegang

Én af de unge, der allerede læser til landmand er MIrhan Tuzlic. Han er til dagligt landmandselev på Jordbrugets Uddannelsescenter.

Han er glad for at gå på en uddannelse, hvor det praktiske er i stor fokus.

- Det med at gå fra et klasselokale og direkte ud i marken for at lære noget praktisk. Jeg synes, det er god måde at lære tingene på, når man det i hænderne, siger Mirhan Tuzlic.

Det er første gang, at uddannelsescentret åbner op for skolen til børn og unge i sommerferien.

De håber på, at det kan vække interesse, når de unge om nogle år skal træffe karrierevalgt.

Børnene fik lov til at komme helt tæt på dyrene.

- Vi har en interesse i og en pligt til at skabe opmærksomhed på vores uddannelsesområder, siger Poul Arne Jansen, der er uddannelsesleder for Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus.

Børnene skal være på sommerlejren ind til fredag.