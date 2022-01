Nabo bekymret: Skadelige stoffer fundet i grundvand ved stor virksomhed

På Aarhus Universitet påpeger seniorforsker på Institut for Ecoscience, Martin Mørk Larsen, at forureningen er konstateret i enkelte boringer – ikke generelt. Og at fundene i jorden er nogle procentpoint over de tilladte værdier, mens niveauet i grundvandet i flere tilfælde ligger højt.

Men samlet vurderer han, at det er vigtigt at sætte ind med det samme.

- Hvis det fortsætter, som det er nu, kan det blive et lokalt problem, og hvis grundvandet flytter sig hen til drikkevandsboringer eller tilsvarende, kan det blive et problem for området, siger han.

Det lokale vandværk oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at det vand, der pumpes ud til husstandene, stammer fra boringer et godt stykke fra Kronospan, og at der ikke er fundet de omtalte stoffer i drikkevandet.