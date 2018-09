To læskedrikke tilbagekaldes: Der er fundet skimmel

Skimmel er som regel noget, man forbinder med ost på dessertbordet eller noget, der kan ødelægge et ellers beboeligt hjem. Skimmel er dog præcis, hvad der er fundet i to partier økologisk læskedrikke.

Det er firmaet Orkla Foods Danmark A/S, der tilbagekalder læskedrikkende efter at have fundet skimmel i enkelte af flaskerne. Skimmel gør, at det ikke længere er sundt for mennesker at spise eller drikke varer med forekomst af skimmel. Dette skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Der er tale om drikken Coop 365 Solbær-Hyldeblomst, som er forhandlet i Fakta i hele landet med udløbsdato 21/6 2019.

Den anden drik er Änglamark økologi Hyldeblomst-Solbær ligeledes med udløbsdato 21/6 2019. Denne forhandles i Coops butikker landet over.

Hvilke produkter er der tale om? Coop 365 økologi Solbær-Hyldeblomst

Nettoindhold: 0,5 l

Bedst før dato: 21/6 2019

Nummer: 1318063



Änglamark økologi Hyldeblomst-Solbær

Nettoindhold: 0,5 l

Bedst før dato: 21/6 2019

Nummer: 1318068

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man leverer produkterne tilbage til butikken eller smider dem ud.