Lænsede politibil - men fik en knap så sjov souvenir med hjem

Et stop-skilt, et alkometer, en kikkert, en tusch og noget håndsprit.

Det er, hvad to berusede mænd natten til fredag stjal fra en politibil i det centrale Aarhus. Men i stedet for at få kosterne med hjem, vågnede de to mænd fredag op med hilsen fra politiet: En sigtelse for tyveri.

Klokken cirka 5.30 stod to politifolk og snakkede med en dørmand ved Åboulevarden i Aarhus, mens deres patruljevogn var parkeret på den anden side af åen.

Forsøgte at flygte

Under deres snak med dørmanden gjorde en mand dem opmærksom på, at han havde set to personer kravle ind i den ulåste patruljevogn. De to betjente satte i løb mod bilen og kunne se to personer på vej væk derfra. Men da betjentene råbte dem an, tog de to mænd, på henholdsvis 24 og 26 år, benene på nakken.

Undervejs i deres flugt smed den ene et politi-stop-skilt og en kikkert fra sig, inden han blev indhentet og anholdt, mens den anden af de to mænd blev anholdt på den anden side af åen. Han var i besiddelse af patruljevognens alkometer, noget håndsprit og en tusch.

Genrefoto: Åboulevarden, som i folkemunde bare kaldes Åen, er et yndet gå-i-byen-sted i Aarhus, hvor der er mange restauranter, barer og natklubber. Foto: Colourbox

Begge mænd fik endnu en tur i patruljevognen, denne gang i selskab med betjentene, da de blev kørt til politistationen til overnatning.

Glemte at låse bilen

Hos Østjyllands Politi forklarer kommunikationsmedarbejder Janni Lundager, at de to mænd er sigtet for tyveri fra en bil, og at det ikke er en skærpet omstændighed, at der er tale om en af politiets patruljevogne.

- Normalt låser patruljerne deres biler, men måske har de glemt det her. De var stadigvæk tæt på den kunne se den, men der er nok en forglemmelse, siger Janni Lundager.