Længe ventet station er alligevel ikke på vej: - Er en katastrofe

Det er noget af en rutsjebanetur, som borgerne i Laurbjerg er igennem for tiden. I årevis har de kæmpet for et trinbræt i byen, og det vakte derfor glæde, da der var politisk opbakning på Christiansborg til drømmen. Nu kan den være brast.

Det er ekstremt skuffende, hvis planerne nu ikke føres ud i livet alligevel. Det er en katastrofe, og gør det mindre attraktivt at bo i Laurbjerg. Peter Lange, Laurbjerg

Grundet ændringen i aftalekredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, hvor DF er trådt ud, har den resterende forligskreds (S, EL, RV og SF) nemlig besluttet, at der ikke skal bygges en station i Laurbjerg.

Med beslutningen sparer forligskredsen 15 millioner kroner, som kan bruges på andre projekter.

- Forligskredsen ønsker en så stærk og attraktiv kollektiv transport som muligt. Og i forligskredsen er vi kommet til den konklusion, at det lave antal passagerer, der forventes at bruge Laurbjerg Station, ikke kan retfærdiggøre anlægsomkostningen og den gene de resterende passagerer kommer til opleve med en længere rejsetid som følge af en station i Laurbjerg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

00:26 VIDEO: Det vakte begejstring i Laurbjerg, da nyheden om, at trinbrættet kommer tilbage, løb ind tidligere i år. Indslaget er fra 1. marts. Luk video

Mindre attraktivt at bo i byen

Udsigten til, at der alligevel ikke kommer en station i Laurbjerg, vækker undren og skuffelse i byen.

Peter Lange, der er formand for landsbyklyngen Favrskov4ren bestående af Laurbjerg, Granslev, Houlbjerg og Bøstrup, er en af dem, der har kæmpet for trinbrættet.

- Det er ekstremt skuffende, hvis planerne nu ikke føres ud i livet alligevel. Det er en katastrofe, og gør det mindre attraktivt at bo i Laurbjerg. Vi får sværere ved at udvikle byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forstår ikke transportministerens argument med, at der ikke skulle være tilstrækkeligt med passagerer, som vil benytte en station i Laurbjerg.

Laurbjerg ligger syd for Langå og tæt på kommunegrænsen mod Randers. Foto: Google Maps

- Adskillige hundrede hver dag ville bruge stationen. Offentlig transport koster selvfølgelig, men det er nødvendigt, hvis vi vil have færre biler, uheld og mindre køer, siger Peter Lange.

Trinbrættet i Laurbjerg har været lokalpolitikeren Birgit Liins (V) mærkesag gennem lang tid. Hun betegner den seneste udvikling i sagen som en farce.

Opgiver ikke drømmen

Ifølge hende er det ikke selve stationen og nye oplysninger, der får forligskredsen til at droppe planerne.

- Der er jo ikke kommet noget nyt frem. Det er rent politik, hvor man vil slå lidt på DF, og så tager man Laurbjerg og Favrskov som gidsler, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det handler ikke om byen, men nok nærmere personen Kim Christiansen (DF). Det er jeg ked af.

Man har spildt menneskers tid, hvis projektet ikke bliver til noget. Vi er allerede langt i forløbet. Derfor, jeg synes, at det er en farce. Birgit Liin (V), byrådsmedlem

Hun har derfor svært ved at forstå beslutningen, men opgiver ikke drømmen om en station i Laurbjerg.

- Jeg synes, at vi i Favrskov Byråd skal se på, om vi kan finde pengene på anden vis. Det er min fornemmelse, at der er opbakning til stationen, siger Birgit Liin.

00:20 VIDEO: Borgerne i Laurbjerg reagerede i marts på nyheden om, at den sidste hurdle for et trinbræt i Laurbjerg dengang var væk. Der var ikke overraskende glæde at spore. Luk video

Spild af menneskers tid

Favrskov Kommune og mange lokale aktører har da også allerede brugt tid og penge på drøftelser om en ny helhedsplan i Laurbjerg med trinbrættet som omdrejningspunkt.

Senere tirsdag skal byrådet samtidig beslutte, om der skulle sættes 5,5 mio. kroner af til udvikling af området nær banelegemet.

- Man har spildt menneskers tid, hvis projektet ikke bliver til noget. Vi er allerede langt i forløbet. Derfor, jeg synes, at det er en farce, siger lokalpolitikeren.

Borgmester i Favrskov, Nils Borring (S), opfordrer dog til, at byrådet vedtager bevillingen til udviklingen af Laurbjerg.

- Vi skal kæmpe videre for stationen og sende et signal til politikerne på Christiansborg. Der er vist noget, som vi skal have forklaret dem, siger Nils Borring til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham drejer det sig ikke kun om passagertal, og det skal han og de øvrige byrådsmedlemmer i kommunen nu have overbevist folketingspolitikerne om.